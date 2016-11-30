﻿حملة الكترونية تونسية لفضح «سُراق المطارات»

تونس – «القدس العربي»: أطلق عدد من النشطاء التونسيين حملة الكترونية واسعة بعنوان «‎حملة التونسيين في الخارج ضد سراق المطارات» تهدف إلى «فضح» عمال المطارات المتورطين في سرقة حقائب الركاب.

وتداول النشطاء عدد من الصور والفيديوهات تبين قيام عدد من العمال في مطار «تونس قرطاج» بتفتيش بعض الحقائب بهدف سرقتها، فضلا عن التعامل بشكل عنيف وغير مسؤول مع الحقائب وهو ما قد يؤدي إلى إتلاف محتوياتها.

وتزايد مؤخرا تذمر المسافرين القادمين إلى تونس إثر سرقة بعض أغراضهم الشخصية من قبل عمال المطار، حيث كشف التحقيقات مؤخرا عن وجود «شبكة» متخصصة بسرقة حقائب السيدات خاصة، كما أعلنت سلطات المطار إيقاف عدد من العمال عن العمل بعد ضبطهم بصدد سرقة بعض الأمتعة، وهو ما دعا البعض إلى مطالبة إدارة المطار بتركيب كاميرات مراقبة للحد من عمليات السرقة التي أشاروا إلى أنها تؤثر سلبا على صورة البلاد في الخارج، وخاصة في ظل تراجع عدد السياح القادمين للبلاد نتيجة الوضع الأمني المتردي في السنوات الأخيرة.

وكانت الإعلامية إنصاف اليحياوي أثارت جدلا كبيرا إثر حديثها عن سرقة حقيبة مجوهراتها في المطار وهو ما دفع السلطات لإطلاق حملة ملاحقة واسعة تمكنت عبرها من القبض على ثلاثة عاملين متورطين في السرقة. وتزامنت سرقة مصاغ اليحياوي مع حادثة أخرى مشابهة تعرضت لها زوجة دبلوماسي تونسي في الخارج، حيث تمت سرقة مصاغها أيضا، ولم يتم الكشف حتى الآن عن الجناة.