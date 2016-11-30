﻿مطالبات في البرلمان بإقالة السفير المصري في جنيف

القاهرة ـ«القدس العربي»: تصاعد هجوم لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب على السفير عمرو رمضان، السفير المصري في جنيف، مطالبة وزارة الخارجية بإقالته من منصبه.

واعتبر النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في بيان له « أن دور السفير سيىء في الدفاع عن الدور والدبلوماسية المصرية في الخارج»، مؤكدا أن السفير المصري في جنيف تعامل بطريقة غير لائقة مع الوفود الممثلة لمصر في الخارج.

وأوضح أن وفد حقوق الإنسان الذي ذهب من البرلمان لتمثيل مصر في جنيف تعامل معه السفير المصري بطريقة غير لائقه وبدون أي تعاون معهم، مضيفاً أنه يتعامل بطريقه أخرى مع المنظمات التي تضر بسمعة مصر في الخارج، وهو أمر عليه علامات استفهام كبيرة. وأشار إلى أن اللجنة تقدمت بطلب لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، ووزير الخارجية السفير سامح شكري بضرورة إقالة السفير المصري في جنيف.

وأضاف الغول أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان لديهم إصرار على طلب الإقالة المقدم، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يظل شخص في منصب حكومي مهم كسفير جنيف وهو يلعب دورا سلبيا في خدمة وطنه.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية «الحياة»، إن «المجلس اقترب من الانتهاء من مشروع الإعلام الموحد تمهيدًا لخروجه إلى النور»، موضحًا أن «المجلس أخذ على عاتقه عدم فصل موظفين».

وأضاف أن «القانون الجديد ينظم عمل سير القنوات التي ظهرت خلال الفترة الماضية دون سندات قانونية وبما يهدر أموالا على الدولة»، لافتًا إلى أن خروج القانون إلى النور من شأنه أن يصوب العمل الإعلامي ويعود الإعلام المصري إلى الريادة مرة أخرى .

وأكد أنه «طالب وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب بإقالة فورية للسفير المصري في جنيف»، موضحًا أنه فوجئ خلال زيارته لجنيف بعدم معرفة القائمين على لجنة حقوق الإنسان هناك بأي شيء عن مصر، هذا بالإضافة إلى عدم تعاونه مع أي وفود مصرية في جنيف.

وأعرب السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يوم بيوم» المذاع على قناة «النهار اليوم»، عن دهشته من حالة الهجوم التي يقودها ضده النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ويطالب فيها برحيله، مؤكداً أن ما قاله النائب غير صحيح، وأن السفارة المصرية في جنيف تتواصل مع كافة المنظمات وليست في حالة انعزال كما يصور النائب.

وأضاف أنه أجرى عملية جراحية لتغيير مفصل الحوض خلال الفترة التي زار فيها وفد البرلمان المصري جنيف، وهذا ما منعه من استقبال الوفد، مشيرا إلى أنه كان ينتظر أن يتلقى دعمًا من البرلمان على دوره وليس الهجوم عليه، معتبرًا أن ما يتعرض له «كلام فارغ».

وقال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، إن سفارة مصر في جنيف تقوم بدور رائع، والسفير شارك وفدًا برلمانيًا في زيارة قام بها الوفد منذ 4 أشهر، وإن أعضاء البعثة والسفارة المصرية في جنيف أدوا واجبهم على أكمل وجه. وأضاف ان علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لم يحالفه التوفيق في تصريحات ضد سفيرنا في جنيف عمرو رمضان.

فيما وصفت النائبة مارغريت عازر، السفير المصري في جنيف، بأن له اهتمامات أخرى. وقالت أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وبحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن السفير يتصرف بشكل غير لائق مع نواب البرلمان، مشيرة إلى أن المذكرة التي تم رفعها إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزارة الخارجية، تتضمن كل الأمور السلبية التي يقوم بها السفير والوقائع غير اللائقة للسفير هناك.