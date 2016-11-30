﻿القوات العراقية تكتشف أربع مقابر جديدة لضحايا تنظيم «الدولة»

الموصل ـ «القدس العربي»: عثرت القوات العراقية المشتركة على اربع مقابر جماعية جديدة في الموصل والانبار، لضحايا تنظيم «الدولة». وأعلنت مصادر أمنية بأنه تم العثور على مقبرتين جماعيتين تضمان عشرات الجثث لضحايا مدنيين قام التنظيم المتطرف بإعدامهم غرب الموصل.

وذكرت المصادر الامنية، أمس الاربعاء، أن قوات الحشد الشعبي تمكنت من العثور على مقبرتين جماعيتين قرب إحدى القرى التابعة لقضاء تلعفر غرب الموصل، وأن المقبرتين تضمان عشرات الجثث لمدنيين من الذين اعتقلهم التنظيم او اختطفهم وأعدمهم مؤخراً.

وكانت القوات العراقية اعلنت مؤخراً عن كشف مقابر جماعية في المناطق المحررة من منطقة سنجار غرب الموصل ومناطق أخرى من المحافظة لضحايا التنظيم. وفي محافظة الانبار غرب العراق ، أعلنت قيادة الحشد الشعبي في المحافظة، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 15 مدنياً وعسكرياً شمالي الفلوجة.

وأعلن القائد في الحشد الشعبي لمنطقة الفلوجة العقيد محمود مرضي الجميلي في تصريح صحافي، أن «القوات الأمنية عثرت خلال عمليات تفتيش نفذتها في منطقة الجزيرة بالقرب من موقع منشأة المثنى سابقاً في حوض الثرثار على مقبرة جماعية تضم رفات 15 جثة لمدنيين وعناصر امن من بينهم جثة قائد صحوة الثرثار موسى عبد ذياب قتلهم عناصر تنظيم «الدولة» خلال سيطرته على المنطقة منذ 2014 .

وأشار الى أن «القوات الامنية وبمشاركة لجنة طبية رفعت جثث المدنيين وعناصر الامن من المقبرة الجماعية وفتحت تحقيقاً لمعرفة هوية الضحايا وابلاغ ذويهم بعد اكتمال التحقيق لتسلم جثث ابنائهم ودفنها».

واوضح الجميلي ان «مناطق حوض الثرثار كانت مقرات وحواضن لتنظيم «الدولة» خلال السنوات الماضية وارتكب فيها عناصر التنظيم المتطرف أبشع الجرائم ضد المدنيين الأبرياء». وضمن السياق ، كشف قائمقام قضاء الكرمة في محافظة الأنبار، أحمد خلف، أمس الأربعاء، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 9 جثث لجنود عراقيين وعناصر من قوات صحوة العشائر.

وتحدث خلف لشبكة رووداو الإعلامية أن «قوات الأمن عثرت على رفات 9 جثث تعود لجنود عراقيين وعناصر من قوات صحوة العشائر «. موضحاً أن « عناصر الشرطة عثرت على المقبرة الجماعية التي تعود لضحايا اعدمهم تنظيم «الدولة» اثناء الفترة التي سيطر خلالها على قضاء الكرمة».

واعتادت القوات الأمنية العراقية على الاعلان عن كشف المزيد من المقابر الجماعية في المناطق المحررة من تنظيم «الدولة» الإرهابي ، تضم جثث ضحاياه من المدنيين والعسكريين في المناطق التي يسيطر عليها اضافة الى جثث عناصره الذين يعدمهم لمختلف الأسباب، وذلك ضمن جرائمه الهادفة الى خلق الرعب والخوف لدى السكان لمنع مقاومتهم او معارضتهم له.