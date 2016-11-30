﻿جماعة الإخوان المسلمين في مصر تعلن رفضها للتصالح مع النظام

القاهرة – «القدس العربي»: وسط تضارب الأنباء حول انهاء اجراءات التصالح بين جماعة الاخوان المسلمين والحكومة الحالية، أعلنت الجماعة في بيان نشرته أمس على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ،» أنها ترفض إجراء مصالحة مع النظام الحالي، وأكدت التمسك بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي وبحقوق الشهداء والمعتقلين والشعب وعدم المصالحة مع السيسي».

وقالت الجماعة، «لقد أعلنا مراراً وتكراراً ونعيدها مجدداً: لا تنازل عن الشرعية، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية، وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع النظام الحالي». واعتبر بيان جماعة الإخوان، أن نائب مرشدها العام أكد على تلك المواقف والثوابت، في سلسلة حوارات أجراها الثلاثاء الماضي مع قنوات تلفزيونية مختلفة».

وأشارت إلى أن بيانها جاء «رداً على قيام بعض الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، من خلال اجتزاء أو تبديل أو تزوير تصريحاتهم أو مواقفهم، في محاولات مستميتة للوقيعة بين الجماعة وقيادتها التي تقف معاً، أو بين الجماعة وشعبنا المصري العظيم».

وعلى جانب آخر، دافع الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن مبادرته للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين وفق شروط من بينها تقديمهم اعتذاراً لما ارتكبوه به من عنف ضد الشعب المصري ورجال الشرطة والقوات المسلحة والإقلاع عن العمل السري وإيقاف التعامل مع أي قوة خارجية.

وأضاف في لقاء تلفزيوني ببرنامج «من الآخر» المذاع على قناة «روتانا مصرية»: «يترك للشعب المصري أن يقول كلمته، إذا وافق الشعب على المصالحة مع الإخوان كان بها، وإذا لم يوافق ننتظر ونتحمل المسؤولية، وأنا بجتهد وأنا غير مخول للحديث سواء باسم الجماعة أو باسم الحكومة».

وأوضح، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن طرحه لمبادرة التصالح مع الإخوان جاء لوقف نزيف الدماء حرصاً على الاستقرار والاستثمار، قائلاً :»خيرت الشاطر بيقول إن من أقسم يمين البيعة 700 ألف، قد يكون العدد أكثر أو أقل، لكن لو افترضنا إن 700 ألف أعضاء في أسر يعني العدد 3.5 مليون حنعمل فيهم ايه حتى لو لم نتصالح مع القيادات».

بينما عبر الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، عن رفضه الشديد للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً عدم وجود تصالح على الدم. وقال السعيد في لقاء تلفزيوني ببرنامج «من الآخر» المذاع على قناة «روتانا مصرية»: «لا تصالح على الدم، وأن يسلموا ما لديهم من أسلحة وأن يوقفوا العنف الإجرامي، وكل من ارتكب جريمة يحاكم عليها، هل واحد يقتل عشرة ونقول مع السلامة عشان نتصالح، هذا عبث وإلا نتصالح مع داعش والقاعدة لضمان سلامة المجتمع والوطن».

وأشار رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، لرفضه لتشكيل جماعة الإخوان المسلمين لجماعة دعوية في حال تصالح الدولة المصرية معهم، لافتًا إلى أن نشاط الإخوان وقوتهم ستندثر بمرور الوقت لاعتمادهم على مرتزقة.