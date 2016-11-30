﻿الجهاد الإسلامي تدعو بعد مشاركتها في المؤتمر إلى «حوار وطني شامل»

غزة ـ «القدس العربي» : دعت حركة الجهاد الإسلامي لإجراء «حوار وطني فلسطيني»، يهدف إلى تفعيل مبادرة النقاط العشر، التي اقترحها أمينها العام رمضان شلّح قبل أسابيع، ولاقت ترحيباً من جميع الأطراف الفلسطينية.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، إن «هناك ضرورة فلسطينية من أجل»ترميم العلاقات الوطنية والتوحد لمقاومة الاحتلال».

وأمل في تصريح صحافي، في أعقاب انطلاق أعمال مؤتمر حركة فتح السابع، بمشاركة وفود من التنظيمات وفي مقدمتها حركتا «حماس» و«الجهاد» أن «يسهم حضور الحركتين والفصائل الفلسطينية مؤتمر حركة فتح في رام الله، في عودة الدفء للعلاقات الفلسطينية».

كذلك، عبر عن أمله أن يسهم الحضور، بـ «وحدة أكبر في رفض ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء أي هيمنة وسطوة لطرف على آخر وإغلاق ملف الاعتقال السياسي و إعادة التأكيد على ضرورة وحدتنا وعدائنا للاحتلال وحقنا الكامل في فلسطين».

ودعا عدنان إلى «عدم إضاعة الوقت والشروع فورا في حوار وطني لتفعيل مبادرة النقاط العشر التي رحب بها الجميع»، مشددا على ضرورة البناء على هذه المبادرة من أجل «صياغة استراتيجية تحرر ومشروع وطني يعيد لقضيتنا اعتبارها». وكانت وفود من حركتي «حماس» و»الجهاد» شاركت في افتتاح مؤتمر فتح السابع في مدينة رام الله. وألقى النائب عن حركة حماس أحمد الحاج علي، كلمة نيابة عن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، أكد فيها أن حماس جاهزة لكل الشراكة مع حركة فتح وجميع الفصائل والقوى الوطنية.

وتمنى مشعل النجاح والتوفيق لأعمال المؤتمر السابع لفتح والخروج بنتائج إيجابية تعزز الوحدة الداخلية للحركة وتجدد نضالها وأداءها.

وقال كذلك في كلمته «نحن شركاء في الوطن والنضال والقضية والقرار، ونحن جاهزون لكل مقتضيات هذه الشراكة معكم في حركة فتح ومع جميع الفصائل لمصلحة شعبنا وقضيتنا ونضالنا ومعركتنا مع الاحتلال».

ولا تزال الخلافات بين «فتح» و«حماس» قائمة، وهو ما يعيق تطبيق باقي بنود مبادرة المصالحة، خاصة تشكيل حكومة وحدة وطنية، للتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وكان شلح قدم قبل عدة أسابيع مبادرة من عشر نقاط لحل الخلاف الفلسطيني بكل ما يواجهه من أزمات داخلية وأخرى لها علاقة بالاحتلال والوضع الإقليمي والدولي.

وتضمنت المبادرة إنهاء العمل بـ»اتفاق أوسلو». كما تشمل المبادرة سحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، وإعادة بناء المنظمة، لتكون الإطار الوطني الجامع لكل الفلسطينيين، وإعلان المرحلة الحالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني كـ «مرحلة تحرر وطني»، وكذلك إنهاء الانقسام، وصياغة برنامج وطني لتعزيز الصمود الفلسطيني، والاتصال بكل الجهات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه فلسطين، ووقف ما وصفه «قطار الهرولة» نحو إسرائيل، وأن تقوم منظمة التحرير بملاحقة إسرائيل، وإطلاق حوار فلسطيني شامل لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي عقب عقدها اجتماعا ضم ممثلين عن الفصائل بعد طرح المبادرة، عن وجود إجماع فصائلي على ضرورة الشروع الفوري في عقد جلسة حوار وطني.

وذكر مسؤولون في الحركة أن هناك شخصيات قيادية في حركة «فتح» رحبت بهذه المبادرة، في حين اعترضت عليها شخصيات أخرى، في وقت رحبت حركة «حماس» بها بعد إطلاقها مباشرة.