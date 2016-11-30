﻿إرجاء التصويت في الكنيست على مشروعي قوانين حظر الأذان وتبييض الاستيطان

الناصرة ـ «القدس العربي»: أرجأ البرلمان الإسرائيلي، نتيجة خلافات داخل الائتلاف الحاكم التصويت على مشروعي قانون حظر الأذان وتبييض الاستيطان، لمطلع الأسبوع المقبل، فيما أكد رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة أن فلسطينيي الداخل لن يحترموا قانون حظر الأذان بكل الأحوال. الأذان كان قبل أن يزعج العنصريين وسيبقى بعدهم».

وقرر المجلس الوزاري السياسي الأمني تأجيل التصويت على قانون تبييض البؤر الاستيطانية حتى الاثنين المقبل، وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع حزب «كولانو» برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، الذي سبق وأعلن أنه لن يؤيد المساس بهيبة محكمة العدل العليا التي قررت هدم مستوطنة عمونة قبل شهور.

يشار إلى أن لجنة القانون والدستور والقضاء داخل الكنيست، كانت قد صادقت، أمس، على تقديم اقتراح القانون للقراءة الأولى بغالبية ثمانية مقابل ستة أعضاء.

وتختلط في هذا المضمار الاعتبارات السياسية مع الحسابات الحزبية والشخصية، إذ أن رئيس حزب «البيت اليهودي» وزير التعليم، نفتالي بينيت يرفض حلول الوسط ويصر على تشريع قانون تبييض المستوطنة كي يزاود على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ويظهر بصورة السياسي الوحيد على يمينه، وممثل اليمين العقائدي. يبحث نتنياهو عن حل توافقي مع المستوطنين واليمين تحرم بينيت من المزاودة عليه وتتيح له تحاشي انتقادات دولية واحتمالات تقديم دعاوى ضد إسرائيل في العالم، كما قال هو بنفسه. وانطلاقاً من الخلاف داخل الائتلاف الحاكم، من المتوقع أن يتم عرض، الاثنين المقبل، على الكنيست، صيغتين لاقتراح القانون، الأولى، تشمل بنداً بأثر تراجعي لمنع إخلاء «عمونا»، والثانية بدون هذا البند. وفي هذا السياق، أعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تحاول وبشتى الوسائل والأساليب اختلاق مسارات جديدة لنهب المزيد من الأرض الفلسطينية ووضع المزيد من العراقيل والعوائق لقطع الطريق على أية حلول سياسية للصراع، ولا يخفي أركان اليمين في إسرائيل حقيقة نواياهم وسياساتهم العنصرية المتطرفة» وبينت أن «كل هذا التآمر يتم أمام سكوت دولي يعكس إهمالا مقصودا في تحمل المسؤولية حيال دولة احتلال تعمل جهاراً نهاراً على خرق القانون الدولي وتتقاعس عن تحمل مسؤولياتها الدولية كدولة احتلال حيال الشعب الذي تحت الاحتلال وحقوقه وممتلكاته وأرضه وتراثه وتاريخه» . وشددت على أن «خطورة هذه الإجراءات تفرض على المجتمع الدولي أن يقف بقوة في وجه سياسات الاحتلال مدافعا عن مبادىء الحق والعدل والقانون الدولي، لكن استمرار هذا الصمت المذهل للمجتمع الدولي على هذه الجرائم، يضعه في قفص الاتهام والمسؤولية». وتوقعت الخارجية من «هذا المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته حيال هذه الانتهاكات الجسام التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا». وتساءلت : «أين هي مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المختصة الإقليمية والعربية والفلسطينية وحتى الإسرائيلية من هكذا انتهاكات؟ وهل تدرك دورها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها حيال هذه الجرائم؟!». كذلك، تم تأجيل قانون منع الأذان حتى الاثنين المقبل، وهو قانون يثير حالة غضب واسعة داخل أراضي 48، لكن نتنياهو يصرّ على تشريعه بعد أن دخل القانون ضمن السجال الحزبي والشخصي مع أوساط في اليمين الضاغطة من أجل المصادقة عليه. وإضافة إلى المعارضة الواسعة من قبل الفلسطينيين، ترفض بعض الأوساط الإسرائيلية، مشروع القانون، بينها رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، الذي قال بهذا الخصوص «وكأنه لا ينقصنا اليوم سوى قانون يستعدي المواطنين العرب في إسرائيل».

وأكد عضو الكنيست عن المشتركة، يوسف جبارين أن «وضع القانون على جدول أعمال الكنيست يعكس الأجواء العنصرية العامة التي تسيطر على الخطاب السياسي والاجتماعي، بدعم من رئيس الحكومة».

ورداً على سؤال لـ«القدس العربي» أوضح جبارين، الخبير في القانون الدولي أن «قانون منع رفع الآذان يشكل ذروة أخرى في السطو على هوية فلسطينيي الداخل وثقافتهم وتراثهم وتاريخهم». وأضاف:» يصادر المستعمِر أرضنا، ويبني بيته بجانبنا على أرضنا، ثم يتذمّر أننا نزعجه.ألا يكفيهم المساجد والكنائس في قرانا المهجرة التي يمنعوننا حتى من بلوغها؟».

وتابع: «نحن أهل البلاد الأصليون، وستبقى مآذننا وكنائسنا جزءاً لا يتجزأ من مسيرتنا، شاء من شاء وأبى من أبى».

أما النائب جمال زحالقة ، فأكد لـ «القدس العربي» : أن «ردنا الواضح والصريح هو أننا لا نحترم هذا القانون وسنستمر برفع الأذان كما كان. ما يزعجهم ليس الصوت المرتفع بل الأذان الذي يعبر عن هوية هذه البلاد».

وأضاف: «إذا كان هناك من يزعجه صوت الأذان، فيمكنه الانتقال الى مكان ليس فيه مساجد». وخلص للقول، معبراً عن المزاج العام السائد داخل أراضي 48 :»بوسع الوزير المهاجر الجديد أفيغدور ليبرمان على سبيل المثال العودة الى كيشناڤ من حيث جاء حيث سيجد مكانا لا يسمع فيه الأذان. الأذان كان قبلهم وسيظلّ بعدهم».