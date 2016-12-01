﻿الفرنسيون يعتبرون مانويل فالس الأفضل والأكفأ لتمثيل اليسار في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

باريس- «القدس العربي»: لا تزال شعبية الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند متدنية جدا ووصلت أرقاما قياسية في الأسابيع الماضية ناهزت نحو 4 في المئة فقط، بينما شهدت أسهم رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس ارتفاعا في الأيام القليلة الماضية خصوصا بعد الانتخابات التمهيدية لليمين التي عرفت فوز فرانسوا فيون، الذي سيمثل اليمين الفرنسي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

كما أن العلاقة بين مانويل فالس وفرانسوا أولاند شهدت توترا كبيرا خلال اليومين الماضيين بعدما عبر رئيس الحكومة صراحة عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما ما يعني مواجهة مباشرة مع الرئيس أولاند الذي يعتزم بدوره الترشح لولاية ثانية، رغم أن الأخير، لا يلقى مساندة من طرف عدة قيادات في الحزب الاشتراكي التي تعتبر ترشحه «مغامرة سياسية» كبيرة، ستؤدي إلى إقصاء اليسار من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

وفي استطلاع للرأي لمعهد «أودوكسا» الذي صدر يوم أمس الأربعاء، فإن مانويل فالس يبقى المرشح الأفضل بالنسبة لأغلبية الفرنسيين. وحصد فالس نسبة 74 في المئة مقابل 22 في المئة فقط لفرانسوا أولاند.أمام في صفوف أنصار اليسار، فيبقى فالس أفضل مرشح أيضا بنسبة 63 في المئة مقابل34 فقط لأولاند، وفي صفوف الحزب الاشتراكي فقد حصد فالس نسبة 65 في المئة مقابل 32 فقط لأولاند. يشار إلى أن أنصار اليمين بدورهم، يعتبرون بنسبة ساحقة أن مانويل فالس سيكون أفضل مرشح لليسار في مواجهة اليمين بنسبة 86 في المئة.

كما أفاد استطلاع الرأي أيضا أن 65 في المئة من الفرنسيين يؤيدون فكرة ترشح رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس للانتخابات التمهيدية لليسار، في حال قرر الرئيس فرانسوا أولاند الترشح لولاية ثانية.

الفكرة كانت لاقت امتعاضا كبيرا من طرف بعض قيادات الحزب الاشتراكي، بحيث ستكون سابقة من نوعها، لو تنافس كل من فالس وأولاند في الانتخابات التمهيديةـ باعتبار أنهما ينتميان للحزب نفسه وفي الحكومة نفسها. وكان ستيفان لوفول، المتحدث باسم الحكومة الفرنسي والمقرب من فرانسوا أولاند، أكد يوم الثلاثاء أن فكرة مواجهة مباشرة بين فالس وأولاند في الانتخابات التمهيدية المزمع عقدها أواخر شهر كانون الثاني/يناير المقبل «أمر مستحيل وغير ممكن» وأضاف لوفول بنبرة حادة «إذا كان رئيس الحكومة مانويل فالس ينوي الترشح للانتخابات التمهيدية، فهذا يعني أنه عليه تقديم استقالته».

يذكر أن الحوار الذي أجراه رئيس الحكومة الفرنسي مع جريدة «لوجورنال دوديمانش» يوم الأحد الماضي وصف بـ «القنبلة السياسية»، عندما أعلن مانويل فالس أنه «يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية وسيتخذ قراره في الأيام المقبلة»، وهو ما اعتبر تحديا مباشر لفرانسوا أولاند الذي أبدى رغبته في الترشح للانتتخابات الرئاسية. وسارعت أصوات يسارية مطالبة بدعوة مانويل فالس بتقديم استقالته بعد تصريحاته التي أثارت جدلا كبيرا واعتبرت المعارضة أن الجهاز التنفيذي يعيش أزمة غير مسبوقة بين رئيس البلاد ورئيس الحكومة. لكن سرعان ما عاد فالس لتهدئة الخواطر وأكد يوم الاثنين قائلا « في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد، لا أنوي مواجهة الرئيس أولاند في الانتخابات التمهيدية».

يشار إلى أن آخر استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأسابيع الماضية، كلها أعطت تقدما كبيرا لرئيس الحكومة الفرنسي على كل منافسيه في اليسار. وكان استطلاع للرأي أجراه معهد «ابسوس» في غمرة الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي، الأسبوع الماضي ، أظهر أن فالس، حصد نحو37 في المئة من الأصوات المؤيدة ، يليه وزير الاقتصاد السابق أرنو منتبور بنسبة 32 في المئة، ثم وزيرة البيئة سيغولين روايال بنسبة 30 في المئة، والأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي وعمدة مدينة ليل مارتين أوبري بنسبة 27 في المئة.