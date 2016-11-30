﻿الصحافيون والصيادلة والمحامون السودانيون وقوى الإجماع الوطني يصعّدون مقاومتهم لنظام البشير

الخرطوم – «القدس العربي» : تعددت أشكال مقاومة الشعب السوداني لنظام البشير، وبعد يومين من عصيان مدني دعا له ونفّذه ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي دخل الصحافيون والصيادلة والمحامون والأحزاب السياسية في هذا الحراك وارتفع سقف مطالبهم عاليًا.

ونفذت شبكة الصحافيين السودانية أمس إضراباً عن العمل احتجاجاً على قمع حرية الصحافة في السودان وأقام المحامون السودانيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية ورفضت الحكومة استلام مذكرة من قوة سياسية تطالب برحيل البشير وأعلنت لجنة الصيادلة الدخول في إضراب جزئي صباح اليوم.

ولليوم الثالث صادر جهاز الأمن السوداني أمس طبعات ثلاث صحف هي التيار، اليوم التالي والوطن وتجمع الصحافيون في مقار عملهم مع الامتناع الكامل عن تنفيذ التكاليف اليومية ومقاطعة التغطيات ودوائر الأخبار أو أي نشاط تحريري داخل الصحيفة.

ودعت شبكة الصحافيين السودانيين، الناشرين ورؤساء تحرير الصحف، للانضمام للإضراب باعتبارهم الأكثر تضررًا من سياسة القمع والمصادرة التي تجاوزت الحدود مؤخراً.

ونفذت مجموعة تتكون من 300 محام وقفة احتجاجية بالقرب من المحكمة الدستورية بالخرطوم وحملوا لافتات تعبر عن رفضهم لما يحدث حالياً في السودان وقال عدد من المحامين الذين شاركوا في هذه الوقفة إنها تعبير عن الأوضاع المتردية في السودان، مشيرين إلى أن المشاركين فيها لا يمثلون أي أحزاب سياسية، وبحسب المشاركين فقد اعتقلت السلطات بعض المحامين من بينهم المحامي أبو بكر الهادي الضو.

واستبقت مجموعة أخرى تسمي نفسها (رابطة المحامين الوطنيين) هذه الوقفة وأصدرت بياناً تبرأت فيه عن الوقفة وقالت: «إن قطاع المحامين من القطاعات التي تحترم القانون والدستور وتعي ان المحامين لديهم نقابة منتخبه تتحدث باسم المحامين كافة وهي صاحبة الحق في الحديث باسم المحامين واي تجمع آخر يخرج عن السياق القانوني فيه امتهان لنقابة المحامين».

وأعلنت لجنة الصيادلة المركزية دخولها في إضراب اليوم وقالت في بيان لها إن الأجهزة الأمنية ظلت منذ يوم السبت الماضي تلاحق ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية هم: (د.حاتم الدعاك ، د.بهاء الدين أحمد الحاج، د.الطيب بخاري الأعضاء باللجنة) بالاستدعاءات المتكررة والاعتقال اليومي ثم إطلاق السراح لساعات قليلة ومعاودة الاعتقال مرة أخرى .

وأضافت أن هذه المضايقات والاعتقالات المتكررة لن تعيقهم عن الهدف الأساسي وهو الرفض والمقاومة السلمية لقرار رفع الدعم عن الدواء، وأكدت اللجنة بأن قرار رفع الدعم عن الدواء قد نزل عملياً حيز التنفيذ وأن أسعار الأدوية بالصيدليات قد زادت وتضاعفت بما يفوق قدرة أي مريض على شراء الأدوية، وأشارت إلى أن حديث وزير الصحة الاتحادي عن إلغاء تسعيرة الأدوية إنما هو محض خداع وهو فصل جديد في المسرحية العبثية التي تجري فصولها في قطاع الدواء.

وأضافت :«الوزير أعلن إلغاء التسعيرة ولم يعلن إعادة الدعم إلى الدواء، بل هي محاولة خبيثة لتخدير المواطنين وعرقلتهم عن مقاومة قرار إلغاء الدعم حتى يتم التعامل زيادة الأسعار كأمر واقع».

وأصدرت اللجنة عدة قرارات على رأسها إضراب الصيدليات وصيادلة المجتمع وصيادلة الشركات والمصانع والصيادلة الاكاديميين والصيادلة العالمين بوزارة الصحة اضرابا جزئيا عن العمل لمدة ثلاث ساعات اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا (مع استمرار صيدليات المستشفيات وصيدليات خدمات التأمين الصحي في العمل لتقديم الخدمة للمحتاجين).

واعلن عن تنظيم وقفة سلمية للصيادلة للتعبير عن رفض قرار رفع الدعم عن الدواء والمطالبة بإطلاق سراح الزملاء الصيادلة المعتقلين وذلك بدار الصيادلة اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وتصعيد الموقف والاستمرار في الإضرابات الجزئية (حتى لا يحرم المريض من حقه في العلاج) لمدد زمنية اطول ان لم تتم الاستجابة.

ورفضت الحكومة أمس تسلّم مذكرة من قوى الإجماع الوطني ومنظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات القومية وطالبت المذكرة بحل السلطة القائمة والتنحي فوراً وتسليمها للشعب السوداني، لإقامة سلطة انتقالية تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية.

وجاء في المذكرة: «لقد اصبح استمرار النظام عقبة أمام تحسين حياة الشعب السوداني وتحسين علاقاته الخارجية، وبلغ التناقض منتهاه بين مصالح الشعب وبقاء النظام الذي يهدد بانهيار الدولة وتفكك المجتمع ويقود الى الفوضي الكارثية».

وحمّلت المذكرة نظام البشير ما حدث خلال سبعة وعشرين عاماً من مصادرة الحريات وتشريد العاملين وتصعيد الحرب في الجنوب حتى تم فصله واستمرار الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وانتهاكات حقوق الانسان ومصادرة الحقوق والحريات وإهدار الموارد.

ووقّع على المذكرة 22 حزباً ومنظمة وشخصا أبرزها الحزب الشيوعي السوداني، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب الاتحاديين الاحرار، الحزب الوطني الاتحادي الموحد، حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل، حزب البعث القومي، تجمع اساتذة جامعة الخرطوم، مبادرة المجتمع المدني، الاتحاد النسائي السوداني، التجمع العالمي لنشطاء السودان بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن الشخصيات الوطنية، ابراهيم طه ايوب وأمير عبد الله خليل.