﻿سياسيون يبحثون عن المقاعد الأمامية وإعلام رسمي هزيل مثقل بالأخطاء

تونس – «القدس العربي»: نجحت تونس في تسويق نفسها كوجهة دولية للاستثمار وهو ما يفسره الحضور المكثف لقادة العالم ورؤساء المؤسسات المالية الدولية في مؤتمر الاستثمار الدولي الحالي، والذي أفضى خلال يومه الأول إلى توقيع عقود استثمارية ومنح مالية تتجاوز خمسة مليارات دولار. غير أن عددا كبيرا من السياسيين التونسيين لم يستوعبوا حتى الآن أهمية هذا الحدث الدولي الكبير بالنسبة لبلد يبحث عن وسائل جديدة لإنعاش اقتصاده المتعثر منذ خمس سنوات، وهو ما يفسر هجومهم المتواصل على الحكومة واتهامها بـ»تسول» الأموال رغم أن أغلب دول العالم تسعى لعقد هذا النوع من المناسبات لكسب أكبر عدد ممكن من المستثمرين.

وكان من اللافت مغادرة عدد من السياسيين للجلسة الافتتاحية، وخاصة رئيسي حزبي «الاتحاد الوطني الحر» سليم الرياحي و«مشروع تونس» محسن مرزوق لعدم تخصيص مقاعد لهما في الصف الأول من القاعة، منددين بـ«الأخطاء البروتوكولية» لمنظمي المؤتمر، وهو ما عرضهما لموجة انتقادات كبيرة، حيث تحدث البعض عن «ضحالة» تفكير عدد من السياسيين المشغولين دوما بالبحث عن المناصب والمقاعد الأمامية، متناسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي.

وكان الرياحي وصف قبل أيام أن الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى فرنسا بأنها «زيارة تسوّل»، مشيرا إلى أن توقيتها لم يكن مناسبا لأنها تزامنت مع انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب الباحث سامي براهم على صفحته في موقع «فيسبوك»: «من يصفون بلدهم بالتسوّل، سواء من باب الدّعابة أو السّخرية السّوداء أو الموقف السياسي، ربّما لا يدركون أن كلّ بلدان العالم حتّى المتقدّمة منها تقترض و تستجلب المستثمرين، بل من البلدان المتقدّمة اليوم من خرج من الحرب العالميّة مدمّرا ولم يستعد عافيته إلا بمثل ما يقع اليوم في تونس، وإن بشكل أكثر تقدّما: «مشروع مارشال». الإشكال إذن ليس في الدّعم الذي يُقَدَّم بل في حسن التصرّف فيه في إطار الحوكمة والشّفافيّة والتمييز الإيجابي لصالح المناطق المهمّشة».

وكان من اللافت أيضا التغطية النمطية و»الهزيلة» للإعلام الرسمي الذي وقع في عدد من الأخطاء، حيث سألت إحدى مذيعات التلفزيون الحكومي أحد المسؤولين عن حصيلة اليوم الأول للمؤتمر مستخدمة عبارة «قداش لمّدنا» (كم جمعنا) وهي عبارة عامية تستخدم عادة في الأعراس التقليدية في تونس، وهو ما عرضها لموجة من التهكم من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا هاشتاغ يحمل العبارة نفسها، منتقدين انحدار مستوى الإعلام الرسمي و«جهله» بأهمية هذه المناسبة الدولية.

وعلق أحد مستخدمي «فيسبوك» بقوله «إعلام العار دائماً في الهاوية السّحيقة، يتم تعيينهم في قنوات عموميّة بالرّشوة والولاءات». واستغرب آخر ويُدعى وليد العياري من عدم تفريق المذيعة ذاتها بين رقمي «30 مليون دولار» و»30 مليار دولار» وهو قيمة الاستثمارات التي تسعى تونس لتحصيلها من خلال المؤتمر الحالي.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد خلال افتتاح المؤتمر أن تونس عائدة بقوة كوجهة استثمارية إقليمية وقطب اقتصادي كونها تمتلك حاليا جميع الظروف الملائمة للاستثمار، بما في ذلك الموقع الجغرافي المتميز والمناخ الاستثماري الجيد والبنية التحتية والموارد البشرية والسياق الديمقراطي.