﻿المغاربة يجددون دعمهم للشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن معه

الرباط – القدس العربي : كان يوم الثلاثاء يوم فلسطين في المغرب حيث جدد المغاربة دعمهم للشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين مع موجة من الاستنكار لقيام صحافيين مغاربة بزيارة تطبيعية للدولة العبرية.

وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن إنهاء أزمة الشعب الفلسطيني، والقضاء على مسببات عدم الاستقرار في المنطقة، يمر عبر إقامة دولة فلسطينية فوق الأرض الفلسطينية.

وقال في رسالة إلى فودي سيك، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في نيويورك، إن «الكل يجمع على أن إنهاء أزمة الشعب الفلسطيني، والقضاء على مسببات عدم الاستقرار في المنطقة، يمر عبر إقامة دولة فلسطينية فوق الأرض الفلسطينية، تكون محصلة لمفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في سقف زمني معقول وبضمانات دولية يقبل بها الطرفان».

واكد الملك محمد السادس أنه «إذا واصلت إسرائيل سياسة قضم الأراضي، وبناء المستوطنات، وإطباق الحصار على قطاع غزة، والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى، وتهويد القدس الشرقية، فإن تلكم المجهودات ستذهب سدى، وسيتنامى الإحساس لدى الفلسطينيين ولدى المجتمع الدولي بأسره بأن إسرائيل إنما تتجه صوب فرض دولة بنظامين، وهو أمر متناف مع الطبيعة والعدل والقيم الإنسانية، ولن يقبل به أحد، وسيؤدي في آخر المطاف إلى إبقاء منطقة الشرق الأوسط تحت وطأة التوتر وغياب الأمن والاستقرار، وتعميق الشعور باليأس والنزوح إلى التطرف والعنف والإرهاب».

وقال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية المعين، «أريد أن يعلم إخواننا في فلسطين أن إخوانهم المغاربة لم ينسوهم ولم ينسوا قضيتهم، لأنهم يعتبرونها قضيتهم بامتياز»، وقال إن «التعسف والظلم والطغيان الذي تمارسه «إسرائيل» على الفلسطينيين مآله إلى زوال وإلى انتهاء».

وأضاف بن كيران، في معرض «فلسطين الأرض الأم» نظم في الرباط «بمناسبة هذا اليوم العالمي أريد أن أؤكد أننا مستمرون في مساندتنا لإخواننا في فلسطين، وهي مساندة لم تتوقف منذ النكبة إلى اليوم، وستستمر إن شاء الله حتى يعود الحق لأهله، ويعم العدل والسلام تلك الأرض».

وقال ان الأمل قائم لأجل أن يتعايش الجميع في فلسطين، سواء أكانوا يهودا أو نصارى أو مسلمين، و»أرجو أن تصل رسالتنا لإخواننا المرابطين، ليعلموا أن إخوانهم المغاربة سيبقون معهم كما كانوا دائما للدفاع عن هذه الأرض المقدسة».

وصدح صوت الفنانة اللبنانية أميمة خليل في قاعة باب الرواح التي احتضنت المعرض الذي نظمته مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بشراكة مع وزارة الثقافة المغربية في جو احتفالي فني حضره عدد من الشخصيات الثقافية والحقوقية والسياسية وعدد من المسرحيين والكتاب والمؤرخين والفاعلين الحقوقيين.

واستنكرت الأوساط السياسية والثقافية الصحافية المغربية زيارة وفد مغربي يتكون من 16 فردا، يتشكل من صحافيين وباحثين وناشطين جمعويين، للدولة العبرية تدوم زهاء أسبوع، وتنتهي يوم الاثنين المقبل.

ويتميز الوفد المغربي، بكونه لا يقتصر فقط على النشطاء الأمازيغ الذين يدعون للتطبيع إذ يشمل صحافيين وناشطين لا يرتبطون بشكل مباشر بالقضية الأمازيغية، حل بالدولة العبرية يوم اول امس الثلاثاء ويقوم بأنشطة مختلفة في معهد ياد فاشيم، والكنيست الإسرائيلي، مع زيارة سياحية إلى مدينتي القدس وتل أبيب.

وقال موقع «هسبرس» إن من الأسماء التي تتواجد ضمن الوفد المغربي، عبد الرحيم شهيبي، أستاذ وباحث، وبوبكر أوتعديت، منسق الوفد، وعبد الله الفرياضي، ناشط وحدوي في قضية الصحراء المغربية، وعبد النبي ادسالم، صحافي في القناة الأمازيغية، وآخرون يعملون صحافيين بقنوات مغربية، وطلبة جامعيون وأساتذة في التعليم الثانوي.

وقال عبد الرحيم شهيبي إن الوفد المغربي سيباشر أنشطة ترتكز على جوانب الهولوكوست التاريخية والتربوية في معهد ياد فاشيم لدراسات الهولوكوست، ودور المغرب التاريخي في شخص السلطان محمد الخامس ورجال القبائل في حماية اليهود المغاربة من بطش النازية.

وأورد شهيبي أن المجموعة المغربية ستقوم بزيارة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وإجراء لقاءات خصوصا مع أولئك المنحدرين من المغرب، لمناقشة مجموعة من القضايا، من بينها سبل دعم قضايا المغرب ذات الأولية على الصعيد الدولي، وعلى رأسها قضية الصحراء.

وقال الوفد المغربي سيتدارس مع مسؤولين إسرائيليين إمكانيات دعم التعددية الثقافية والدينية في المغرب، وتأتي الأمازيغية على رأسها، وكذلك إجراء لقاءات مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، قصد تحقيق تقارب ثقافي بين اليهود المغاربة في إسرائيل وجميع المغاربة.

وأضاف شهيبي أن هذه اللقاءات المكثفة، ذات الصبغة الثقافية والعلمية، تروم مناقشة كيفية دعم التقارب والتطبيع الرسمي بين المغرب وإسرائيل؛ فيما ستتخلل هذه الأنشطة زيارات سياحية إلى أهم المزارات السياحية الإسرائيلية في كل من القدس وتل أبيب.

واكد عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن وفدا مغربيا أمازيغيا يقوم بزيارة إلى الكيان الصهيوني، من ضمنهم صحافي في قناة الأمازيغية عبد النبي ادسالم.

وأضاف هناوي أن هذا الوفد قد وصل إلى تل أبيب، وقال «نتساءل عن مغزى زيارة هذا الوفد المغربي الأمازيغي لإسرائيل، تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيي بينما تتضامن شعوب العالم والبشرية جمعاء مع الشعب الفلسطيني المظلوم، والمحاصر في غزة والقدس، هذا الشعب الذي سلبت أرضه، ومنعت جوامعه من الآذان وشتت وحرق واغتيل وتهودت أرضه، يأتي وفد مغربي أمازيغي ليزور إسرائيل ضدا في الإرادة الجماعية للمغاربة».

وتساءل هناوي «ماذا يريد هؤلاء الذين يخرجون عن الإجماع الوطني ويشذون عن نبض الشعب المغربي، ويذهبون إلى (إسرائيل)، ثم يقومون بنشر صورهم علانية في مطار تل أبيب وفي أحضان الصهاينة؟».

ودعا الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع قناة الأمازيغية (قناة رسمية) والمنابر الإعلامية المغربية إلى توضيح موقفها الرسمي، وتعلن بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض من المبادرة المشؤومة المُطبِّعة مع كيان الاحتلال، وقال «يجب على المنابر الإعلامية وتحديدا قناة الأمازيغية أن تعبر عن موقفها الرسمي، هل ذلك الصحافي ذهب وحده يمثل نفسه كناشط متأمزغ أم ذهب باعتبار صفته المهنية وبأمر من القناة وفي كلا الحالتين ـ فالقناة المغربية الرسمية أمام مساءلة ويجب أن تخرج بموقف واضح، خاصة وأن الأمر يتعلق بمسألة حساسة جدا وهي إمكانية التسرب الصهيوني إلى المعطى الثقافي ـ الإعلامي الأمازيغي وهذا أمر خطير جدا».

ونفى محمد مماد، مدير القناة الأمازيغية أن تكون لقناته أية علاقة بالزيارة التي يقوم بها عبد النبي إد سالم، أحد الصحافيين في القناة، إلى إسرائيل، رفقة عدد من النشطاء المغاربة وقال إن القناة الأمازيغية لا علاقة لها بزيارة اد سالم لإسرائيل، ولا يمكنها أن توافق على ذهابه.

وأوضح مماد أن عبد النبي اد سالم ذهب في إجازة لمدة 20 يوما، وأن زيارته لإسرائيل يتحمل مسؤوليتها لوحده.

قال عبد الله البقالي نقيب الصحافيين المغاربة «إن زيارة إسرائيل مدانة، ولا يمكن للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلا أن تدينها وترفضها» وأن النقابة ستعرض الموضوع على أجهزتها لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وقال إن النقابة ستتأكد من عضوية كل الذين زاروا إسرائيل تحت غطاء الصحافة، وستتخذ القرارات الملائمة.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «استمرار الدولة المغربية في التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي ما انفك يتسع ويتعمق، ضدا من مواقف الشعب المغربي وقواه الديمقراطية؛ مجددة دعوتها إلى مقاطعة الهيئات والمؤسسات الداعمة للكيان الصهيوني، ومناشدتها للقوى والفعاليات السياسية إلى المزيد من اليقظة والتعبئة، للتصدي للتغلغل الصهيوني في بلدنا على المستويين الرسمي والشعبي».

وطالبت الجمعية بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين، بما فيها حق العودة، كحق مشروع غير قابل للتفاوض أو النقض بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يتم تأكيده سنويا؛ مدينة لسياسة اللاعقاب التي يتمتع بها الكيان الصهيوني، نتيجة أسلوب الكيل بمكيالين الذي تنتهجه الولايات المتحدة وحلفاؤها، في تغاضيهم عن الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان، وجراء تواطؤ الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية والمغاربية المهرولة نحو التطبيع.

وأكدت على ضرورة توحيد الجهود للضغط من أجل سن قانون لتجريم التطبيع، يحظر أي تعامل مع المؤسسات الصهيونية أو المشهود لها بمباركة الجرائم الصهيونية أو تلك التي تقدم خدمات لوجستيكية أو تقنية لاستدامة الاحتلال، كشكل من أشكال تقوية التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وأكدت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تعبئتها المتواصلة لحشد كل أنواع الدعم الشعبي سياسيا وإعلاميا وماديا ولمناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.