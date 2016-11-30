﻿اللغة العربية ممنوعة في حافلات بئر السبع

الناصرة ـ «القدس العربي»: كشف، أمس، عن قرار لمنع الحافلات في مدينة بئر السبع من استخدام العربية لمخاطبة الركاب حول هوية المحطات على الطريق، في خطوة تكشف استفحال العنصرية في إسرائيل وعدم اكتفاء مروجيها بمشروع قانون حظر الأذان.

وقررت شركة الباصات الإسرائيلية (دان)، الاستجابة لطلب وزارة المواصلات وبلدية بئر السبع، إبلغاء استخدام اللغة العربية في حافلاتها إلى جانب العبرية، رغم أن الكثير من ركابها هم من العرب.

وتدّعي الوزارة أنه تم إلغاء التبليغ باللغة العربية، بناء على توجه من رئيس بلدية بئر السبع، عقب تلقيه شكاوى كثيرة من جانب المسافرين في المدينة.

في محاولة لتخفيف وطأة الخطوة العنصرية، قالت بلدية بئر السبع : «بناء على رد وزارة المواصلات، بشأن التبليغ باللغتين، سيتم تطبيق ذلك في كل أنحاء البلاد، وكذلك في بئر السبع». وقال الناطق باسم البلدية، أمنون يوسف، أمس، إن «البلدية لم تطلب من الوزارة إلغاء التبليغ بالعربية، وإنما فحص إمكانية ذلك». ورغم ذلك أصرّت الوزارة، في تعقيبها، أنها طلبت إزالة اللغة العربية بناء على طلب رئيس البلدية. وكانت شركة «دان»، قد بدأت بتفعيل المواصلات العامة في المدينة في الأسبوع الماضي. ويظهر على شاشة إلكترونية داخل الباص مسار الحافلة مع عناوين باللغتين العبرية والعربية، وتم تفعيل جهاز التبليغ الصوتي باللغتين. وفي بداية الأسبوع، بدأ بعض سكان بئر السبع الإسرائيليين بانتقاد الشركة في شبكات التواصل الاجتماعي، إذ كتبت شارونا طال، في مجموعة على «فيسبوك» تحمل اسم «بئر السبع معاً» أنها بعثت بشكوى إلى رئيس البلدية ضد التبليغ الصوتي باللغة العربية. وأضافت:»هناك شيء يؤذي الأذن ويؤذي العين.. التبليغ بالعربية، وكأن العربية باتت لغة دولية. وبالإضافة الى ذلك، هناك الكتابة بالعربية. أنا لا اتوجه إليك من منطلق عنصري، بل كمواطنة في هذه المدينة. بئر السبع ليست مدينة عربية. هنا يقيم روس وإثيوبيون وجورجيون ورومانيون ومغاربة وغيرهم».

وكتب مواطن آخر، يدعى ديكل هليل: «أشعر وكأنني أعيش في الخليل». في المقابل، قدمت النائبة تمار زاندبرغ من حزب «ميرتس»، استجواباً شفوياً إلى وزير المواصلات. وعقبت على خطوتها بالقول: «من المدهش كيف تطفو العنصرية على وجه الأرض بمثل هذه السهولة. تلك العنصرية التي كانت ذات مرة خفية عن العين تطفو الآن بقوة عفنها». وأضافت أن «الأسباب كثيرة، لكن إحدها هو التعاون مع هذه العنصرية». وقالت إنه «بدلاً من قيام البلدية والوزارة بالوقوف أمام الشكاوى العنصرية، اثبتتا أنه في إسرائيل 2016، من يصرخ بعنصرية وبعنف ينتصر». واعتبرت أن «تراجع البلدية والوزارة محرج ويستهتر بحوالى 20% من سكان إسرائيل، وبجمهور ضخم سيتم إبعاده عن المواصلات العامة».

إلى ذلك، توجهت المحامية، شذى عامر، من جمعية حقوق المواطن، إلى وزارة المواصلات مطالبة بإعادة اللغة العربية إلى الباصات. وأشارت إلى أن « هذا قرار مرفوض وغير قانوني، ويقصي جمهورا كاملا ويمس بحقه الأساسي في المساواة». وذكّرت بأن «المواصلات العامة في بئر السبع تخدم آلاف العرب الذين يعيشون في المدينة ويزورونها»، داعية «الوزارة لتصحيح الأمر فورا بإعادة تفعيل التبليغ باللغة العربية».