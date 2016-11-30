﻿ليلى الحداد: قتل المتظاهرين خلال الثورة التونسية تم بأوامر مباشرة من بن علي

تونس – «القدس العربي»: قالت محامية عائلات ضحايا وجرحى الثورة التونسية ليلى الحداد إن عمليات قتل المتظاهرين خلال الثورة تمت بأوامر مباشرة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتورطت فيها أربعة أجهزة في وزارة الداخلية في تلك الفترة، مشيرة إلى أن ملف الضحايا والمصابين أثناء الثورة تحول إلى صفقة سياسية في إطار المصالحة مع النظام السابق، مشيرة إلى وجود إرادة حالية لدفن هذا الملف بشكل نهائي.

وانتقدت من جهة أخرى تعامل هيئة الحقيقة والكرامة بشكل «إيديولوجي» مع ضحايا الاستبداد في تونس، عبر تقديم ملفات الإسلاميين واليساريين على بقية الملفات كضحايا «الرش» في سليانة وغيرهم.

وأضافت في حوار خاص مع «القدس العربي»: «هناك أحكام تحضيرية صدرت عن محكمة الاستئناف وأثبتت أن أسلحة القنص (7.62 ملم) التي تم بها قتل المتظاهرين ما بين 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 و14 كانون الثاني/يناير 2011، خاصة في تالة والقصرين والرقاب وبنزرت وتونس والعديد من المدن التونسية الأخرى، يتم استخدامها من وزارة الداخلية. هذا ما يؤكد أن الوزارة في تلك الفترة كانت متورطة بعملية القتل رغم أنها أنكرت أن يكون لديها أسلحة من هذا النوع أو قناصة بهذا الشكل، ولكن التقارير التي قدمتها الوزارة لاحقا، أثبتت أن هناك أربعة أسلاك (أجهزة) مختصة بالقنص في الوزارة وهم مجموعة مختصة في الأمن الرئاسي وفي وحدات التدخل والحرس الوطني والأمن العمومي».

وأضافت «وثبت أيضا تورط قيادات أمنية في الوزارة في عمليات القتل عبر هواتفهم المحمولة حيث كانوا على تواصل دائم ومكثف مع القيادات الميدانية في مناطق الاحتجاجات ما يبين إعطاءهم تعليمات بقتل المتظاهرين، ونحن أتينا بشهادات تؤكد ذلك ولدينا قرائن تؤكد أن وزارة الداخلية كانت متورطة بقتل المتظاهرين في تلك الفترة، ولا يمكن الحديث عن إمكانية تورط المؤسسة العسكرية، لأن عمليات القتل التي تمت من قبل الجيش كانت منذ ليلة 14 كانون الثاني/يناير 2011 وما بعدها، ولا يمكن أيضا الإيحاء بوجود قناصة من خارج تونس هم من قاموا بعملية الاغتيال وكأن هناك انقلابا أو مؤامرة على تونس وليس هناك ثورة».

وتابعت «ملف جرحى وشهداء الثورة أثبت أن عمليات القتل كانت بتعليمات مباشرة من بن علي إلى القيادات الأمنية والميدانية بقتل المتظاهرين أثناء المسيرات الاحتجاجية، وهذا ثابت من خلال الملف والمؤيدات، وخاصة أن نظام بن علي كان نظاما بوليسيا والولوج إلى أرشيف وزارة الداخلية عن طريق هذا الملف سيوضح الكثير من الأمور الغامضة».

وأشارت الحداد إلى أن هذا الملف أصبح صفقة سياسية و»خاصة بعد نقل الملف من القضاء العدلي (الطبيعي) إلى القضاء العسكري وهو قضاء استثنائي ولا يمكن بأي حال أن ينظر بقضايا حقوق إنسان، وهو كذلك الخصم والحكم في الكثير من القضايا باعتبار وجود قضايا تورط فيها عسكريون بقتل متظاهرين، إضافة إلى وجود إرادة سياسية لدفن هذا الملف وفي 12 أبريل/نيسان 2014 بان ذلك بالكاشف بعد إطلاق سراح جميع المتورطين بالقتل واعتبار أن عملية القتل كان مجرد اعتداء بالعنف نجم عنه موت، كما إطلاق سراحهم بعد اعتبار أن مدة الإيقاف ثلاث سنوات هي مدة العقوبة، كذلك بعد اجتماع الشيخين (الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي) في باريس تم غلق الملف، وربما تكون طريقة من طرق المصالحة التي يريدونها مع النظام السابق، وكذلك صفقة بين الجهاز الأمني والعسكري لإطلاق جميع المتورطين في القتل».

وحول تقييمها لجلسات الاستماع العلنية التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة مؤخرا، قالت «جلستا الاستماع المذكورة لا تمثلان سوى 1 في المئة من الضحايا والمناضلين ضد الاستبداد لأكثر من نصف قرن، ولكنهما كانتا كافيتين للكثيرين وخاصة للرأي العام التونسي الذي بقيت تحتويه القنوات التونسية في تبييض النظام السابق، والآن سقطت كل عمليات التبييض للنظام السابق واتضح أنه كان نظاما ديكاتوريا مستبدا وبوليسيا، وأن الحقائق التي بينها بعض الضحايا أسقطت كل الأكاذيب وكل التدجينات للرأي العام التونسي».

وأضافت «الرأي العام اليوم سمع أغلب الحقبات (اليوسفية، الحوض المنجمي، الإسلاميين، اليسار) التي تعرض فيها الضحايا لانتهاكات، لكن النقاش بقي إيديولوجيا أكثر منه نقاش حقوق إنسان، وهذا تجلى في قيام هيئة الحقيقة والكرامة بتقديم ملفات الإسلاميين واليسار على ملف الرش في سليانة مثلا، وأرى أن هذا موقف إيديولوجي، لكن جلسات الاستماع متواصلة وسيثار هذا الملف بالتأكيد، وخاصة أن القضية ما زالت أمام القضاء العسكري في الكاف، وهناك العديد من المتورطين والتحقيقات والشهادات متواصلة، ونتمنى أن يأخذ القضاء بزمام الأمور لكشف الحقيقة، والملف أيضا مودع لدى هيئة الحقيقة والكرامة».

وتابعت «نتمنى أن نسمع شهادات لضحايا الرش بدون موقف إيديولوجي مسبق لأنه في النهاية مسار كامل (مسار العدالة الانتقالية) نعرف من خلاله الحقيقة وهذا مهم جدا لتسليط العقاب القانوني الرادع لعدم العودة لهذه الانتهاكات. ولكن في نهاية الأمر هناك سلم اجتماعي ومناخ يجب أن تعيش فيه تونس وتكون فيه جميع الأطياف الفكرية والإيديولوجية متجانسة ومتعايشة من أجل هذا الوطن».