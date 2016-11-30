﻿السودان على أعتاب ثورة… والرئيس مسافر!

في محاولة شجاعة لوضع مؤسسة الرئاسة السودانية أمام مسؤولياتها والتنبيه للأوضاع الخطيرة التي تمرّ بها البلاد قام تحالف مكوّن من 22 جهة سياسية (أحزاب ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية معروفة) بالتوجه إلى القصر الجمهوري لتسليم مذكرة تطالب الفريق عمر البشير بالتنحي وتسليم السلطة للشعب.

تذكر هذه المطالبة بالطبع بالرئيس العربي الوحيد الذي قام باعتزال الحكم و«تسليم السلطة» للشعب، وهو السودانيّ عبد الرحمن سوار الذهب، الذي أوفى بوعده تسليم مقاليد الحكم لحكومة منتخبة وبعدها اعتزل العمل السياسي للتفرغ للعمل الدعويّ الإسلامي، وهي سابقة، لا يني الزعماء العرب عن تأكيد إعجازيتها وفرادتها بمحاولتهم المستميتة ألا تتكرّر مرة أخرى.

ردّاً على المذكرة قامت إدارة القصر الجمهوري السوداني بعمل المتوقع منها ورفضت استلام المذكرة وكان عذرها سفر الرئيس الذي استطالت رحلته الطويلة التي قاربت حتى الآن الثلاثة أسابيع حضر خلالها مؤتمر المناخ في مراكش ثم القمة العربية الإفريقية في غينيا، وبعد عودة قصيرة للبلاد، عاود السفر إلى الإمارات، غير أن هذا العذر لم ينفع مع الأجهزة الأمنية السودانية التي لم تتأثر بغياب الرئيس فظلت تعمل بكامل طاقتها، فقد اعترضت المتظاهرين وهي تحاصرهم حاليا مانعة دخولهم وخروجهم وكذلك دخول الماء والطعام إليهم.

المذكرة ليست إلا إشارة سياسية لوصول الأوضاع إلى منعطف كبير، وهي جزء من تصعيد يجد السودانيون أنفسهم مدفوعين إليه بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تدهورت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية والذي ارتبط بالنسبة لكثيرين بتعويم الدولار، الذي كانت الحكومة تبيعه بستة جنيهات ثم رفعت السعر إلى 15 جنيهاً فقفز سعره في السوق السوداء إلى 20 دولاراً، وهو ما أدّى فعليّاً إلى ارتفاع مهول في أسعار الوقود والغذاء والدواء.

ورغم سيطرة الحكومة على أغلب النقابات فإن الضغط الشديد أدّى إلى تأجّج الأوضاع داخلها فقررت شبكة الصحافيين السودانيين الدخول في إضراب نتج عنه احتجاب عدة صحف، كما قام المحامون بوقفة احتجاجية، وأعلن الصيادلة اضرابا جزئياً بعد ارتفاع أسعار الدواء إلى أكثر من مئتين بالمئة.

إضافة إلى ذلك فقد بادر شبان وناشطون سودانيون دفعتهم حرارة الأحداث إلى إعلان عصيان بدأ الأحد الماضي وانتهى الثلاثاء وخلق هزّة كبيرة جدّاً، فهؤلاء الشبان ليسوا مرتبطين بأي أحزاب أو نقابات ورغم ذلك فإن دعوتهم حققت نجاحات كبيرة وانعكست على الحركة في الشوارع ودرجة الازدحام والمواصلات، وهو أمر لفت انتباه العالم إلى ما يحدث في السودان بعد أن كانت غطت عليه أحداث دارفور واضطرابات جنوب السودان، وهذا التجاهل للأوضاع السودانية يقابل، على ما يظهر، برضا من قبل السلطات الحاكمة.

الحراك السياسي والاجتماعي قوبل بالطريقة المعتادة للسلطات العربية وهي القمع والاعتقالات وإغلاق وسائل الإعلام (كقناة أم درمان رغم أنها محسوبة على تيار الحزب الحاكم) والتذاكي على مواطنيها، كما فعل وزير الصحة الذي أعلن إلغاء التسعيرة الجديدة للدواء، وهو أمر لا يمكن، ببساطة، إلغاؤه لأنه متعلّق بقضيتين أساسيتين، الأولى هي سعر الدولار المرتفع والذي تقيّم به كل السلع، والثانية هي الفساد الممأسس في كل القطاعات، ومنها قطاع الدواء، فقد اكتشف المواطنون أن أكثر من 30 شركة سودانية وهمية كانت تشـــتري الدولار من الحكومة بسعر ستة دولارات وهو ما أدّى إلى خسارة الميزانية، التي تعــــاني من العجز أصلاً، أكثر من 320 ملـــيون دولار، ولم يتبع ذلك ملاحقات أو محاكمات، لأن الفاعلين متواطئون مع المتسترين عليهم في أجهزة الحكومة والأمن.

في ظل هذه الأزمة المتصاعدة تساءل السودانيون، المحتجّون منهم والساكتون على آلامهم ومواجعهم، ماذا يفعل الرئيس البشير في الإمارات بعد غينيا ومراكش فيما مواطنوه يتعرّضون للإفقار البشع الممنهج، وتفكّه البعض بالقول إنه يتابع سباقات «الفورمولا 1» للسيارات لأن وسائل الإعلام الإماراتية لم تتحدث عن وجوده هناك.

لقد تنحّى الرئيس فعلاً ولكن عن شعبه وليس عن الرئاسة.