﻿تونس تسعى لإرساء اتفاقات استثمارية بعد تلقيها تعهدات مالية في مؤتمر للاستثمار

تونس – وكالات: تمخض «مؤتمر تونس 2020» عن عروض بمليارات الدولارات في شكل قروض ومساعدات، بما في ذلك تعهدات من قطر وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ومع انتها المؤتمر تسعى تونس لإرساء اتفاقات استثمارية فعلية ترسخ سلسلة تعهدات الدعم المالي التي تلقتها في المؤتمر لتنشيط اقتصادها الهش.

وقال مسؤولون انهم يجهزون اتفاقات تشمل القطاعين الخاص والعام للاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة والسياحة في الوقت الذي يسعون فيه لوقف تراجع الاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.

وقال وزير الصناعة التونسي زياد العذاري ان الاتفاقات الجديدة تشمل استثمارا من شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية في مشروع للرعاية الصحية ومصنعا لتجميع السيارات تخطط له شركة «بيجو» الفرنسية.

ووقعت مجموعة «ماجدة» القطرية اتفاقا لتطوير مجمع سياحي بقيمة 220 مليون دولار، يشمل فندقا فخما ومركزا تجاريا خارج العاصمة التونسية. وقال مسؤول تونسي كبير إن من المتوقع أن يوفر المشروع 1500 فرصة عمل مع بدء تشغيله في ديسمبر/كانون الأول.

وتحظى تونس بإشادة بإعتبارها قصة النجاح الوحيدة بين انتفاضات الربيع العربي التي أكسبتها الثناء على التحول الديمقراطي الذي بدأ بعد الإطاحة برئيسها الأسبق زين العابدين بن على قبل حوالي ست سنوات.

لكن التقدم الاقتصادي يعرقله اضطرابات عمالية والهجمات الإرهابية المسلحة والتعقيدات البيروقراطية والفساد. والنمو ضعيف والبطالة مرتفعة خصوصا بين الشبان.

وغادرت ما لا يقل عن 500 شركة أجنبية البلاد بعد 2011 وتراجعت الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى ملياري دينار (885 مليون دولار) في 2015 من 3.5 مليار دينار في 2010.

وتواجه الحكومة حاليا مقاومة من النقابات العمالية مع سعيها لإقرار إجراءات تقشفية يطلبها الدائنون الأجانب.

وأقرت تونس مؤخرا قانون جديدا للاستثمار مصمم لتقليص البيروقراطية والضرائب على الأرباح والقيود على تحويل الأموال من البلاد.

وتلقت تونس في اليوم الأول للمؤتمر تعهدات بمساعدات من قطر بقيمة 1.25 مليار دولار وقروض بقيمة 2.9 مليار يورو (3.1 مليار دولار) من البنك الأوروبي للاستثمار و1.5 مليار دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأعلنت المفوضية الاوروبية التزمها بمنح تونس 150 مليون يورو (165 مليون دولار). وحسب بيان صدر عن المفوضية سيركز الدعم على ثلاث مجالات رئيسية، وهي: دعم الانتعاش، ودعم تنمية الأقاليم، وحفز النمو وخلق فرص العمل والمحافظة على البيئة.

وقال المفوض الأوروبي للمفاوضات وسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان «الرسالة الرئيسية التي أنقلها من بروكسل، هي أننا نثق في الشريك التونسي، ونحن عازمون على مساعدتها على تحقيق النجاح في انتقالها السياسي والاقتصادي».

ويأتي التزام الاتحاد الأوروبي ليكمل مساعدات مالية بقيمة 300 مليون يورو سنوياً بين 2017 و2020 كان قد أقرها الاتحاد، إضافة إلى 800 مليون يورو (880 مليون دولار) على شكل قروض في شراكة مع المؤسسات المالية الأوروبية.

كما قال جاكوب كولستر، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا في البنك الافريقي للتنمية، انه سيمنح تونس قروضا تترواح قيمتها بين 1.5 و2 مليار يورو (1.6-2.1 مليار دولار) على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

ويشكل ملف البطالة أحد أكبر التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد في 2011 في أعقاب ثورة قادها العاطلون والمهمشون من المناطق الداخلية.

وأوضح العذاري «نعمل على خفض البطالة من نسبتها الحالية البالغة 15 في المئة إلى مستوى 12 أو 11 في المئة، لكن من المهم أن يشعر المستثمرون أن هناك وجهة متحركة أمس في تونس».

وتتفاوت نسب البطالة في تونس بشكل حاد بين الجهات حيث تنخفض أدناها إلى 6 في المئة على الشريط الساحلي في ولاية المنستير بينما ترتفع أقصاها غرب البلاد إلى 21 في المئة في القصرين و32 في المئة في الجنوب بولاية تطاوين.

وتشمل البطالة أكثر من 600 ألف عاطل ثلثهم من حاملي الشهادات العلي