﻿«أوبك» تتوصل إلى اتفاق للحد من إنتاجها

فيينا – أ ف ب: توصلت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أمس الاربعاء في فيينا الى اتفاق لخفض انتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ليصبح في حدود 32.5 مليون يوميا، في خطوة مخالفة للتوقعات وتشكل اول خفض تقوم به المنظمة منذ ثماني سنوات ما ادى الى ارتفاع اسعار النفط في الأسواق بأكثر من 8 في المئة.

ويهدف الاتفاق الذي اعلنته «أوبك» الى تقليص التخمة العالمية في الإمدادات والتي أبقت الأسعار منخفضة بشكل كبير.

ويمثل القرار تراجعا كبيرا عن استراتيجية المنظمة، التي تقودها السعودية والتي بدأت في 2014، بإغراق السوق لإخراج المنافسين، خصوصا من قطاع انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق ستخفض «أوبك» إنتاجها 1.2 مليون برميل يوميا ليصبح سقفها 32.5 مليون برميل يوميا ابتداء من الاول من كانون الثاني/يناير 2017، بحسب ما صرح وزير الطاقة القطري ورئيس المؤتمر محمد بن صالح السادة في مؤتمر صحافي في فيينا.

وقال السادة ان «هذه خطوة كبيرة الى الامام، ونعتقد ان هذا اتفاق تاريخي سيساعد بالتاكيد على اعادة التوازن الى السوق وخفض المخزونات الزائدة». واضاف ان الاتفاق سيساعد في رفع التضخم العالمي الى «مستوى صحي اكثر» بما يشمل الولايات المتحدة.

بدوره قال وزير النفط السعودي خالد الفالح «حصلنا على التخفيض المستهدف. كل الدول ستساهم بنسب متساوية ما عدا ثلاث دول لها حالات خاصة هي ليبيا ونيجيريا وايران». وأكد ان «كل شيء يشجع على نظرة متفائلة للاسواق».

وياتي الاتفاق ليتوج اتفاقا أوليا تم التوصل اليه في ايلول/سبتمبر في الجزائر اتفقت خلاله اوبك على خفض الانتاج الا انها اجلت البحث في التفاصيل الى مرحلة لاحقة.

وتعثرت المحادثات بين اكبر ثلاث دول منتجة للنفط في المنظمة، هي السعودية والعراق وايران.

ولم تتمكن إيران من تصدير نفطها بحرية سوى بعد سريان الاتفاق النووي الذي توصلت اليه مع الدول العظمى، في كانون الثاني/يناير الماضي، وهي ترغب في العودة الى مستويات إنتاجها في مرحلة ما قبل العقوبات.

وتعقد الخلاف بسبب التنافس القوي بين إيران والسعودية اللتين تدعمان اطرافا متواجهين في الحرب في كل من اليمن وسوريا.

وقال فؤاد رزاق زاده محلل الاسواق في موقع «فوريكس.كوم» قبل اعلان «أوبك» قرارها، ان ايران «تمارس لعبة ذكية» ضد خصمها اللدود السعودية. إلا ان السعودية مارست لعبتها الخاصة، وقالت انها مستعدة لمغادرة العاصمة النمسوية بدون التوصل الى اتفاق.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح صرح بان تحسن الطلب سيؤدي الى تحسن الاسعار العام المقبل سواء تم خفض الانتاج او لم يتم.

ورغم ان التوقعات بالتوصل الى اتفاق كانت منخفضة نتيجة ذلك، فان الإخفاق في التوصل الى اتفاق كان سيؤدي الى انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 30 دولارا للبرميل، حسب ما قال المحللون.

وكان ذلك سيشعل النقاش حول جدوى وجود المنظمة بعد 56 عاما من انشائها.

وستتركز جهود «أوبك» حاليا على دفع الدول غير الاعضاء فيها الى خفض انتاجها بنحو 600 الف برميل.

وأكدت روسيا استعدادها لخفض انتاجها بمقدار 300 الف برميل يوميا.

وصرح وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك «ان روسيا ستخفض تدريجا انتاجها من النفط بمقدار 300 الف برميل يوميا في النصف الاول من 2017»، مع ربط القرار الروسي بـ»احترام» الدول الاعضاء في «أوبك» لاتفاقها في موضوع خفض إنتاجها.

ورغم ان المستهلكين لن يرحبوا بارتفاع اسعار النفط بسبب الاتفاق، الا ان دول «أوبك» سترحب بنتائجه بعد ان عانت ميزانياتها بسبب انخفاض النفط الى ادنى مستوياته خلال العامين الماضيين.

وفاقم انخفاض الاسعار من الوضع المتدهور في فنزويلا، حيث تقول منظمة هيومن رايتس ووتش ان نقص السلع الاساسية تدهور الى درجة تسبب بـ»ازمة انسانية شديدة».

حتى السعودية البالغة الثراء خفضت الرواتب والإنفاق، وتتجه الى تسجيل عجز في الميزانية يصل الى 87 مليار دولار في 2016، وتدين للشركات الاجنبية بمليارات الدولارات.

كما أثر انخفاض أسعار النفط على الاستثمار في المرافق النفطية وزاد من احتمال نقص امدادات النفط مستقبلا.

الا ان النفط الخام قد يتأثر بضغوط تؤدي الى انخفاض سعره مصدرها الولايات المتحدة والرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يمكن ان تؤدي سياساته الى زيادة انتاج النفط الأمريكي. ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بالغاء القوانين التي تقيد استخراج النفط الصخري ودعم بناء انابيب النفط والغاز وفتح الأراضي الفدرالية المحظورة للتنقيب عن النفط بما فيها ألاسكا.