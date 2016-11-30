﻿تشغيل القطار بين الرياض وشمال السعودية أوائل 2017

الرياض – د ب أ: أعلن الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، أن موعد التشغيل التجاري لخط سكة الحديد لنقل الركاب بين مدينة الرياض ومنفذ الحديثة شمال المملكة سيكون في الربع الأول من عام 2017.

وتوقع الرميح، في تصريحات صحافية نشرت أمس الأربعاء، أن يصبح النقل عبر خطوط السكة الحديد هو الخيار الأمثل للمواطنين والمقيمين، وذلك بعد اكتمال مشاريع المترو والخطوط الحديدية في المدن ذات الكثافة العالية مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام، نظرا لتوافر مقومات السلامة وقطع المسافة بين المدن في مدة أقل مقارنة بالسيارة أو الحافلة.

وأوضح أن الشركة تغلبت على كثير من العقبات البيئية لمد الخطوط الحديدية، نظرا للطبيعة الجغرافية للمملكة، التي كان أبرزها الرمال المتحركة ودرجات الحرارة العالية.

ويُعتبر مشروع الشركة السعودية للخطوط الحديدية. أكبر مشروع لإنشاء خطوط السكك الحديدية في العالم حاليًا.

ويشمل مشروع سكة حديد الرياض- الحديثة خطين، يبدأ الأول من الرياض ويمتد ناحية الشمال الغربي إلى الحديثة بالقرب من الحدود الأردنية. أما الخط الثاني فيمتد من نقطة المنتصف تقريبًا من خط الرياض – الحديثة إلى نقطة يطلق عليها اسم «ملتقى الزبيرة» شمالا.

ويبلغ طول الخطين 1240 كيلومترا. وتصل الكلفة الإجمالية لهما أكثر من 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار).