﻿مصر: تراجع السياحة الوافدة بنسبة 42 في المئة

القاهرة – الأناضول: تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 42 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ نحو 4.339 مليونًا، حسب بيانات رسمية.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصرتراجع عدد السياح الوافدين من 7.506 مليون سائح في الفترة المناظرة من العام 2015.

ويرجع الجهاز تراجع عدد السياح إلى مصر خلال الفترة الماضية إلى انخفاض أعداد السياح الوافدين من روسيا الاتحادية بشكل أساسي، إضافة إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وعلّقت موسكو رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، عقب مقتل 224 شخصاً معظمهم روس، إثر تحطم طائرة فوق سيناء نهاية أكتوبر/تشرين أول 2015.

وتعتمد مصر بدرجة كبيرة على إيرادات السياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا أن سلسلة انتكاسات آخرها سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة «مصر للطيران» في البحر المتوسط منتصف مايو/أيار 2016، دفعت باتجاه تعميق مصاعب صناعة السياحة المصرية، وفق تقرير سابق للأناضول.

وقبل ثورة يناير 2011 كان قطاع السياحة المصري يدر على البلاد نحو 12 مليار دولار سنوياً.

ومؤخرا، كشف البنك المركزي المصري عن تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 48.9 في المئة لتسجل نحو 3.8 مليار دولار في ةالسنة المالية 2015/2016، يتضمن 8 أشهر بعد سقوط الطائرة الروسية، مقابل نحو 7.4 مليار دولار في السنة المالية 2014/2015.

وأرجع المركزي تراجع الإيرادات السياحية إلى انخفاض عدد الليالي السياحية، إلى 51.8 مليون ليلة في السنة المالية الماضي، مقابل 99.2 مليون ليلة في السنة المالية السابقة.