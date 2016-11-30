﻿النفط يدعم بورصات الخليج… والسوق السعودية تسجل أعلى مستوى في عام …ومصر تعاود الصعود

دبي – رويترز: قفزت أسعار النفط حوالي ثمانية في المئة مع آمال في كبح إنتاج منظمة «أوبك»، وهو ما دعم أسواق الأسهم الخليجية أمس الأربعاء، ودفع البورصة السعودية إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، بينما حققت البورصة المصرية مكاسب بدعم من مشتريات أجنبية.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.5 في المئة إلى 7000 نقطة، في تداول قوي، مؤكدا اختراق مستوى مقاومة رئيسي عند 6876 نقطة وهو ذروته المسجلة في أبريل/نيسان.

وحقق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مكاسب تزيد عن 25 في المئة منذ أصدرت الحكومة سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما أدى إلى انحسار المخاوف حول قدرتها على التكيف مع حقبة من النفط الرخيص، وساعدها على البدء في دفع مستحقات متأخرة لتسوية ديونها للشركات الخاصة.

لكن الصعود الحاد للسوق يعني أن كثيرا من الأسهم لم تعد عند تقييمات أرخص. وأظهر استطلاع شهري تجريه رويترز لآراء كبار مديري صناديق الشرق الأوسط نشر أمس الأربعاء أن هؤلاء المديرين أصبحوا أكثر حذرا تجاه الأسهم السعودية لهذا السبب.

وقال 29 في المئة من المديرين انهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم لسوق الأسهم السعودية، بينما توقع 21 في المئة خفضها، وذلك مقارنة مع 36 و14 في المئة في استطلاع الشهر الماضي.

ويعتقد بعض المحللين أنه حتى إذا توصلت «أوبك إلى» اتفاق بشأن الإنتاج مع المنتجين من خارجها، فإن أسعار النفط ربما لن تتعافى بقوة وستظل الدول الخليجية المُصَدِّرة للخام تحت ضغوط كبيرة.

لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق حفزت على مشتريات واسعة في الأسهم السعودية، حيث قاد قطاع البتروكيميائيات السوق مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» القيادي 4.4 في المئة.

وارتفع سهم التعدين العربية السعودية «معادن» 1.8 في المئة بعدما أعلنت الشركة عن مشروع بقيمة 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) لزيادة طاقتها الإنتاجية للفوسفات. وسجل قطاع البنوك أداء أقل وزاد مؤشره 0.7 في المئة فقط.

وتأرجحت أسواق الخليج الاخرى بين الصعود والهبوط في نطاق ضيق في أوائل التعاملات، لكنها ارتفعت في أواخر جلسة التداول مع بدء صعود أسعار النفط. وزاد مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة، رغم أن حجم التداول كان منخفضا قبيل بدء عطلة نهاية أسبوع طويلة اليوم الخميس.

وهبطت ثمانية من الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق، لكن سهم «إعمار» العقارية القيادي ارتفع 2.1 في المئة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1 في المئة مدعوما بشكل كبير بصعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات «إتصالات» 6 في المئة. واستقرت معظم الأسهم النشطة أو تراجعت.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.6 في المئة مع صعود سهم بنك قطر الوطني 3.8 في المئة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.6 في المئة في تداول مكثف، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي -أكبر مصرف مدرج في مصر- أربعة في المئة بعدما قال مصدر في البنك انه يخطط لبيع حصة قدرها 70 في المئة في ذراعه للاستثمار المصرفي «سي.آي كابيتال» إلى مستثمرين محليين في صفقة من المرجح إتمامها «خلال ساعات».

ومن بين الرابحين الآخرين سهم «جي.بي أوتو» الذي قفز 7.5 في المئة.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما أكثر مما باعوا بفارق كبير، بلغ نحو عشرة ملايين دولار، مواصلين إتجاها بدأ منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية ارتفع المؤشر 1.5 في المئة إلى 7000 نقطة. كما ارتغع مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 3361 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.1 في المئة إلى 4309 نقاط.

وزاد المؤشر القطري 1.6 في المئة إلى 9794 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5554 نقطة.

وصعد المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5488 نقطة، بينما نزل المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1174 نقطة.

وفي مصر مصر ارتفع المؤشر 2.6 في المئة إلى 11453 نقطة.