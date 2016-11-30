﻿شركات عالمية تتنافس على السوق السعودي في معرض الرياض للسيارات

الرياض – رويترز: يُنظم حاليا معرض الرياض للسيارات 2016 في العاصمة السعودية ويجمع كبريات الشركات العالمية المُصنعة للسيارات والمشترين معا تحت سقف واحد.

وبمشاركة العشرات من وكلاء السيارات الذين يعرضون أحدث إنتاج المصانع التي يمثلونها انطلق المعرض أمس الأول ويستمر أربعة أيام حتى يوم غد الجمعة.

وقال معاذ الحجي، مدير المبيعات بالإنابة في الشركة المنظمة للمعرض «نظراً لأهمية القطاع هذا في السوق السعودي. فقد جمعنا في هذا المعرض المنتج والمستهلك والبائع والزبون تحت سقف واحد بحيث إن الناس كلها تأتي وترى المنتجات الموجودة لتعرف تقارن بين كيف يمكنها أشتري سيارة معينة.»

وقال كيه شواندينغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «شيري إنترناشيونال» الصينية، وهو يشير إلى سيارة من إنتاج شركته «قبل كل شيء..هي سيارة جيدة..تصميمها جيد..شكلها جيد وبكل الكماليات وبسعر جذاب للغاية..وهذا هو الأساس. وثانيا سنقدم خدمة صيانة كاملة لأن لدينا مركز لقطع الغيار في المنطقة وبالتالي يمكننا أن نوفر قطع الغيار عند طلبها لإرضاء عملائنا.»

ويمثل المعرض فرصة لكثير من الزوار لإلقاء نظرة على أحدث السيارات.

وقال زائر يدعى ياسر انها أول مرة يرى فيها سيارات كبيرة بهذا الحجم وسيارات معدلة.. وإكسسوارات. وأضاف «أشياء صراحة ما كنا نراها في المعارض الأخرى. صراحة كان شكل المعرض ملفتا جدا.»

وشملت المعروضات سيارات ذات دفع رباعي وحافلات وشاحنات.

ومن بين الشركات التي تتنافس على شريحة أكبر في سوق السيارات في السعودية شركات من الصين واليابان والولايات المتحدة وأوروبا. وقال عبد الإله وزني، المدير العام لإدارة التسويق في شركة «نيسان العربية المحدودة» ان شركته تحتل حاليا المرتبة الثالثة في السعودية من حيث نسبة المبيعات وتسعى لمزيد من التقدم مستقبلا.

وأضاف «طبعا عندنا اتجاه صعودي كبير يفوق ما لدى المنافسين»، مشيرا إلى ان شركته استطاعت خلال سنتين احتلال المركز الثالث في حجم المبيعات في المملكة، وان هدفها ان تصبح الثانية، وكذلك التوسع في أسواق الخليج.

ويُنظم معرض الرياض للسيارات تحت رعاية وزارة النقل والطرق السعودية، وافتتحه هذلول الهذلول وكيل وزارة النقل والطرق.

وقال الهذلول «من ضمن توجهات ورؤية المملكة عام 2030 التوسع في مجال الصناعة سواء فيما يتعلق بصناعة السيارات الخاصة أو فيما يتعلق بوسائل النقل العام المختلفة من الحافلات وخلافه. وهذه الحقيقة من الأشياء الرئيسة التي نتوقع إنه نشوفها إن شاء الله في القريب العاجل.»

ويقول موقع المعرض إن السعودية هي أكبر سوق للسيارات في المنطقة بمعدل نمو سنوي قدره ستة في المئة ويتوقع أن تتخطى مليون سيارة سنويا بحلول عام 2020.