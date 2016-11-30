﻿ثورة في مجال الشركات الناشئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

رام الله – أ ف ب: يبدو موقع «ماشفيزور» المعني بشؤون الاستثمارات في سوق العقارات الأمريكي كأي موقع أمريكي آخر، سوى انه يدار من مكتب صغير من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة حيث يشهد قطاع الشركات الناشئة ازدهارا كبيرا.

وقام بيتر ابو الزلف، وهو أمريكي من أصل فلسطيني، بالشراكة مع الفلسطيني محمد جبريني، بتأسيس الموقع الإلكتروني في تموز/يوليو 2015. ويقوم الموقع بتقديم تقارير مع تحليلات عن سوق العقار الأمريكي لمساعدة الزبائن للعثور على أفضل فرص للاستثمار.

ويقول ابو الزلف في مقابلة «الامر الرائع في الشركات الناشئة هو انك تستطيع العمل من اي موقع في العالم. يمكنك العمل في فلسطين أو كمبوديا او فيتنام او الصين».

وحول التحديات التي يطرحها العمل في الاراضي الفلسطينية، يؤكد ابو الزلف ان «قطاع الشركات الناشئة مستقر. فكل ما نحتاجه هو اتصال بالإنترنت وحاسوب نقال لنقوم بالعمل»ز

واضاف «واجهنا انا وشريكي عددا من التحديات العام الماضي، فهو كان عالقا في الخليل وانا كنت عالقا في رام الله، وبقينا نعمل على شركتنا. كل ما كنا بحاجة اليه هو اتصال بالإنترنت لنتمكن من الاستمرار».

واضاف «لا توجد جدران، ولا تحديات ولا يوجد اي شيء يستطيع وقف ذلك. هذا سوق إلكتروني. لا توجد أي حواجز حيث يقولون لك: لا يمكنك بيع هذا، او لا يمكنك اخراج هذا من البلاد».

وفي العامين الماضيين، برز اهتمام كبير بالشركات الناشئة (ستارت أب) في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وأنشأ رجال أعمال فلسطينيون صندوق «ابتكار» المخصص لتمويلها.

وتبدأ مسيرة اي شركة ناشئة في رام الله من الحاضنة الإلكترونية في مؤسسة «قيادات»، التي تعمل على توفير تمويل مبدئي للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، وتمنحها مكتبا صغيرا للانطلاق في تحقيق رؤيتها. و

تزود المؤسسة التي تعتبر الاولى من نوعها في الاراضي الفلسطينية، الرياديين بمبالغ مالية صغيرة ومحفزات معنوية لانشاء شركاتهم. ويقول شادي العطشان، المدير العام لمؤسسة «قيادات» ان»سوق الشركات الناشئة سوق لا توجد فيه بطالة على عكس الصناعات والقطاعات الاقتصادية في فلسطين التي تشهد بطالة عالية. من يملك مهارات جيدة سيتمكن من الحصول على دخل جيد للغاية».

وتبلغ نسبة البطالة في الاراضي الفلسطينية المحتلة 27 في المئة، حسب ارقام صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.

مقامرة كبيرة؟

ويعنى صندوق «ابتكار» بتمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مراحلها المبكرة، في خطوة قد تعد مقامرة كبيرة خصوصا في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير المستقرة سياسيا والتي تحتلها اسرائيل منذ قرابة 50 عاما.

الا ان امبار عملة، الرئيسة التنفيذية للعمليات في الصندوق، تؤكد ان ما يقوم به الصندوق هو استثمار قبل كل شيء. وحتى الآناستثمر الصندوق ما قيمته 800 الف دولار أمريكي في عشر شركات ناشئة في فلسطين.

وتقول عملة «هذا عمل لا يجب ان يتم تمويله من المانحين. ويجب ان تكون هناك توقعات بكسب المال من البداية، فنحن بصدد انشاء شركات».

وتضيف «اعتقد الآن ان الكثيرين يرون في الامر مخاطرة كبيرة للغاية. فانت تترك وظيفة مستقرة للغاية مع راتب مستقر من اجل امر قد ينجح او لا. ولكن المزيد من الناس بدأوا يرون ان بإمكانهم تحقيق أمر كانوا يحلمون به منذ فترة طويلة للغاية». وتتابع «هذا يزرع الأمل. ويختلف تماما عن أي شيء في فلسطين، حيث يتأثر كل شيء بالاحتلال».

وتعترف عملة انه بالمقارنة مع إسرائيل التي تطلق على نفسها لقب «أمة الشركات الناشئة»، فان الفلسطينيين ما زالوا متأخرين. وتقول «إسرائيل قامت بالتركيز على دعم الشركات الناشئة كمبادرة وطنية لسنوات مضت»، مشيرة الى ان الشركات الناشئة هناك «استفادت كثيرا من الكمية الضخمة من الاموال التي تستثمرها الدولة في الجيش والأمن».

في مكتب صغير في رام الله، أقدم كل من حسين ناصر الدين وشريكته ليلى عقل على تأسيس شركة ناشئة في المجال الأمني، تعنى بمتابعة التطورات الأمنية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وإرسال رسائل نصية وخرائط للزبائن.

ويقوم فريق متخصص بهذا العمل في غرفة مليئة بشاشات كبيرة لمراقبة وسائل الاعلام المختلفة، وموقع «تويتر» وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المؤسسات الرسمية.

ويقول ناصر الدين ان شركة «ريد كرو» (أي الغراب الأحمر) «تراقب المعلومات (…) لرصد احداث أمنية معينة تحدث في الشوارع والطرق وتوصلها للمستخدم عبر خرائط ونصوص تساعد في اتخاذ قرارات حول كيفية التحرك وادارة أعمالهم في مناطق غير مستقرة سياسيا».

وتمكنت الشركة في وقت قصير من جمع عدد من الزبائن من مؤسسات وسفارات أجنبية، وبدأت بالنظر في توسيع خدماتها لتشمل مصر والعراق.