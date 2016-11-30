﻿الاتحاد الانكليزي يوقف مورينيو مباراة ويغرمه 16ألف جنيه استرليني

لندن – د ب أ: قرر الاتحاد الانكليزي لكرة القدم إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد مباراة واحدة، عقب طرده خلال مباراة الفريق أمام وستهام بالدوري الأحد الماضي. وغاب مورينيو بذلك عن مباراة يونايتد أمام ضيفه وستهام بدور الثمانية لكأس المحترفين، والتي أقيمت في وقت متأخر أمس. وقام جون موس حكم مباراة يونايتد ووستهام بطرد مورينيو بعدما ركل إحدى قارورات المياه خلال اللقاء، ليتابع بقية أحداث المباراة من المدرجات. وذكر الاتحاد أن مورينيو اعترف بارتكابه سلوكا غير لائق، ما أدى إلى إيقافه مباراة بالإضافة لفرض غرامة 16 ألف جنيه استرليني عليه. وركل مورينيو القارورة بعدما تلقى بول بوغبا بطاقة صفراء بسبب ادعائه السقوط خلال كرة مشتركة مع مارك نوبل لاعب وستهام. وأظهرت الإعادة التليفزيونية عدم التحام نوبل مع بوغبا. وتعد هذه العقوبة الثانية لمورينيو خلال شهر تقريبا، بعدما عوقب بالإيقاف مباراة وتغريمه ثمانية آلاف جنيه لطرده من مباراة يونايتد مع بيرنلي.

غاريث بيل يجري جراحة ناجحة في لندن

مدريد – د ب أ: أجرى النجم الويلزي غاريث بيل، مهاجم ريال مدريد، جراحة ناجحة في كاحل القدم في العاصمة البريطانية لندن، حسبا أفاد النادي الأسباني. ويبدأ بيل على الفور برنامج التعافي والتأهيل استعدادا للعودة للمباريات في شباط/ فبراير المقبل. وقال الريال في بيان: «لاعبنا غاريث بيل أجرى جراحة ناجحة بسبب الإصابة التي لحقت به في أوتار الكاحل الأيمن». وأضاف: «العملية أجريت داخل مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن تحت إشراف الطبيب جيمس كالدر وطبيب ريال مدريد سانيتاس ميكيل ارامبيري وبمشاركة الطبيب خيسوس أولمو، رئيس الجهاز الطبي لريال مدريد». وتعرض بيل للإصابة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري خلال مباراة الريال في دوري أبطال أوروبا أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

النجم الإيطالي توتي يحتج على استغلال اسمه في حملة الاستفتاء على الدستور

روما – د ب أ: احتج أحد أشهر لاعبي كرة القدم في إيطاليا، فرانشيسكو توتي مهاجم روما، على استخدام صورته في حملة الاستفتاء على الدستور في إيطاليا المقرر في 4 كانون الأول /ديسمبر المقبل. واستعانت حملة «لا» بصورة للاعب الشهير وكأنه يطالب برحيل رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي يدعم حملة «نعم». وقالت صحيفة «ايل ماساجيرو» وغيرها من الصحف الإيطالية إن هذا دفع توتي إلى إصدار بيان رسمي. وعلى حسابه على موقع «تويتر»، حذر توتي أي شخص من استغلال صورته لأغراض سياسية، «وخاصة» للحملة الحالية، والتي رأى أنها «يجب أن تتسم بنقاش حضاري في موضوع الاستفتاء، وتتجنب التلاعب غير الضروري». ولم يحدد توتي أراءه السياسية، حيث سينصب تركيزه بدرجة أكبر يوم الأحد المقبل على مباراة روما وجاره لاتسيو، وهي واحدة من أهم المباريات في الموسم لكلا الناديين.

السكرتير العام السابق للفيفا ينضم إلى قائمة المشتبه بهم!

برلين – د ب أ: أعلن مكتب النائب العام في ألمانيا أن أورس لينسي السكرتير العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يخضع للتحقيقات من السلطات السويسرية في القضية المتعلقة بتحويل مبالغ مالية مثيرة للشبهات على هامش كأس العالم 2006 بألمانيا، كما أشار إلى إجراء مداهمات تفتيشية في سويسرا قبل أيام. وذكر المكتب أن عمليات التفتيش أجريت في مواقع مختلفة يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وكانت تستهدف لينسي. وتركز السلطات على تحويل مبلغ قيمته 6.7 مليون يورو في عام 2005 من جانب اللجنة المنظمة لمونديال 2006 إلى الفيفا، لأنه يخص حدث ثقافي على هامش البطولة، ولكن الحدث لم يقم. وكان لينسي يشغل منصب السكرتير العام للفيفا في ذلك الوقت، حيث ظل في المنصب بين عامي 2002 و2007 . وكانت السلطات السويسرية بدأت تحقيقات جنائية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في ادعاءات احتيال وفساد إداري وغسيل أموال واختلاس، وشملت فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006 ومسؤولي الاتحاد الألماني السابقين فولفغانغ نيرسباخ وثيو زفانتسيغر وهورست آر شميت.

محمد حلمي مدرباً للزمالك

القاهرة – الأناضول: أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، تعيين محمد حلمي، مدربا للفريق، خلفا لمحمد صلاح، الذي عاد لمنصب المدرب العام من جديد. وأوضح موقع النادي، أن القرار جاء بعد اجتماع رئيس النادي مع صلاح، وتم الإتفاق على انضمام حلمي ليشغل منصب المدرب. وتعد هذه هي الولاية الثانية لحلمي خلال فترة رئاسة منصور للنادي، وحقق نتائج إيجابية بالولاية الأولى، وخاض 15 مباراة، فاز في 10 وتعادل في ثلاث وخسر مباراتين. ودرب حلمي (54 عاما) المصري البورسعيدي، والمصرية للاتصالات وإنبي والاتحاد السكندري واتحاد الشرطة.