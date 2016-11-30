﻿كأس إيطاليا: تشيزينا يطيح بأمبولي ويرافق كييفو إلى دور الـ16

روما – د ب أ: فجر تشيزينا المفاجأة وأطاح بمضيفه أمبولي من الدور الرابع لكأس إيطاليا بالتغلب عليه 2/1 بعد التمديد لوقت إضافي ولحق به كييفو بالتغلب على نوفارا 3/صفر.

وشق تشيزينا، الذي ينشط في الدرجة الثانية، طريقه إلى دور الستة عشر للبطولة بالتغلب على أمبولي أحد أندية الدرجة الأولى. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم تشيزينا بهدف سجله جوسيبي بانيكو في الدقيقة 67 وتعادل النجم الإيطالي الشهير ألبرتو جيلاردينو لأمبولي في الدقيقة 79 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي، حيث سجل أليخاندرو رودريغز هدف الفوز في الدقيقة 102 .ولم يجد كييفو صعوبة في الإطاحة بنوفارا الذي ينشط في الدرجة الثانية حيث تغلب عليه بثلاثية نظيفة سجلها روبرتو إنغليسي في الدقيقتين 27 و30 وبوستيان سيزار في الدقيقة 49 .وواصل سبيزيا كالتشيو مفاجآته بكأس إيطاليا، بعدما صعد إلى دور الستة عشر، إثر تغلبه 5/4 بركلات الترجيح على مضيفه باليرمو. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لسبيزيا. وبات باليرمو ثاني فريق يلعب بالدرجة الأولى يخرج على يد سبيزيا من الكأس، بعدما سبق للفريق الذي يحتل المركز التاسع حاليا بالدرجة الثانية، أن أطاح بأودينيزي أيضا من المسابقة عقب تغلبه عليه 3/2 بالدور الثالث في شهر آب/ أغسطس الماضي.