﻿كأس اسبانيا: بلنسية واسبانيول وإيبار تقترب من دور الـ16

مدريد – د ب أ: قطع بلنسية شوطا كبيرا على طريق التأهل لدور الستة عشر بكأس أسبانيا إثر تغلبه على مضيفه ليغانيس 3/1 في ذهاب دور الـ32.

كما اقترب اسبانيول وإيبار من دور الستة عشر بتعادل الأول مع مضيفه ألكوركون 1/1 وفوز الثاني على مضيفه سبورتنغ خيخون 2/1 فيما حقق ريال بيتيس فوزا هزيلا 1/صفر على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا. وأنهى بلنسية الشوط الأول بهدفي منير الحدادي وألفارو ميدران في الدقيقتين 3 و25 .ورد ليغانيس بهدف داروين ماتشيز في الدقيقة 59 قبل أن يحرز زكريا بقالي الهدف الثالث لبلنسية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وتغلب إيبار على مضيفه خيخون بهدفين سجلهما تياغو بيبي وديفيد خونكا في الدقيقتين الثانية و89 مقابل هدف سجله بورخا فيغيرا في الدقيقة 62 .كما تقدم اسبانيول خطوة جيدة على طريق التأهل لدور الستة عشر بتعادله مع مضيفه ألكوركون بهدف سجله خوان أنطونيو رييس في الدقيقة 84 مقابل ألفارو خيمينيز في الدقيقة 51 .واستعاد بيتيس نغمة الانتصارات في مواجهاته مع ديبوريفو لاكورونيا وحقق الفوز الأول له على ديبورتيفو منذ أربع سنوات لكن الفوز لم يكن مطمئنا ما يجعل فرص الفريقين متكافئة إلى حد كبير في مباراة الإياب على ملعب ديبورتيفو. وسجل أنطونيو سانابريا الهدف الوحيد في الدقيقة 19 .