﻿كأس تركيا: باشاك شهير وبشكتاش يحققان أول فوزين

اسطنبول – الأناضول: حقق باشاك شهير وبشكتاش، أول ثلاث نقاط لهما في كأس تركيا. ففي المجموعة الرابعة، تغلب بشكتاش على مضيفه داريجا غنتشلاربيرليي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الأولى.

سجل هدفي بشكتاش، كريم فراي في الدقيتين 61 و86، بينما جاء هدف داريجا الوحيد، عن طريق إحسان أوغور غوكتاش في الدقيقة 63. وضمن المجموعة ذاتها، فاز قيصري سبور على ضيفه بولو سبور بثلاثة أهداف نظيفة، سجلهالا أنل كاريار، وأوموط بولوط (هدفين) في الدقائق 55 و69 و80. ويتصدر قيصري سبور ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بشكتاش، ثم غنتشلاربيرليي بلا نقاط بفارق الأهداف عن بولو سبور. وفي المجموعة السادسة، تغلب باشاك شهير على مضيفه يني أماصياسبور بهدف نظيف، سجله الألباني سوكول سيكاليشي في الدقيقة 73. وفي المجموعة ذاتها، تغلب غوزتبه على سيفاس سبور بهدف دون رد. وتقاسم باشاك شهير، وغوزتبه ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة السابعة، فاز عمرانية سبور على ضيفه أيدين سبور بثلاثة أهداف لهدف، لينتزع أول ثلاث نقاط له في مشوار البطولة. وتم تقسيم 32 فريقا إلى 8 مجموعات لتقام بنظام الدوري من دورين، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدور الـ16 (ثمن النهائي)، الذي يلعب بنظام خروج المغلوب. ويعتبر غلاطة سراي صاحب اللقب في الموسمين الأخيرين، أكثر الفرق تتويجا بكأس تركيا بإجمالي 17 لقبا، يليه بشكتاش برصيد 9 ألقاب، وطرابزون سبور 8 ألقاب، وفناربهتشه 6 ألقاب.