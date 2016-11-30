﻿الدوري الفرنسي: موناكو ينتزع الصدارة… وليل يبدأ رحلة الهروب إلى الأمان

باريس – د ب أ: أهدر موناكو فرصة لمواصلة انطلاقته الرائعة في الدوري الفرنسي بالموسم الحالي وفرط في انتصار ثمين كان في متناوله لكنه انتزع الصدارة مؤقتا بتعادله 1/1 مع مضيفه ديجون في المرحلة الخامسة عشرة. واستعاد ليل نغمة الانتصارات وبدأ رحلة الهروب بعيدا عن شبح منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة المسابقة بفوزه الكبير 4/ 2 على كان بالمرحلة نفسها التي شهدت أيضا فوز لوريان على رين 2/1 .

وانتزع موناكو الصدارة مؤقتا حيث رفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام نيس لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما ارتفع رصيد ديجون إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر. وسجل جويدو كاريو هدف التقدم لموناكو في الدقيقة 17 وتعادل فريدريك ساماريتانو في الدقيقة 87 .وقفز ليل من المركز قبل الأخير إلى المركز الخامس عشر رافعا رصيده إلى 14 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام كان. وأنهى ليل الشوط الأول بهدفين سجلهما إيدر لوبيز ونعيم سليتي في الدقيقتين 14 و24 مقابل هدف جوليان فيريت في الدقيقة 31 .وفي الشوط الثاني، أضاف ليل هدفين سجلهما نيكولا دي بريفيل وروني لوبيز في الدقيقتين 64 و65 مقابل هدف لكان سجله روني روديلين في الدقيقة 84 .وفجر لوريان المفاجأة وحقق انتصاره الثالث فقط هذا الموسم بالتغلب على رين 2/1 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز العشرين الأخير فيما تجمد رصيد رين عند 24 نقطة في المركز الرابع. وأحرز مايكل سياني وعبدالمجيد واريس هدفي لوريان في الدقيقتين 28 و46 فيما أحرز جوفاني سيو في الدقيقة 32 .