﻿تثبيت تعيين غاريث ساوثغيت مدرباً لمنتخب انكلترا لمدة أربعة أعوام

لندن – د ب أ: أعلن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم تولي غاريث ساوثغيت تدريب منتخب انكلترا بشكل دائم. وذكر الاتحاد في بيان أنه تم تعيين ساوثغيت (46 عاما) لتولي تدريب منتخب انكلترا لمدة أربعة أعوام، ليقود خلالها الفريق في كأس العالم بروسيا 2018، وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وجاء تعيين ساوثغيت مدربا لانكلترا بعدما قاد الفريق للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم خلال المباريات الأربع التي تولى فيها قيادته بشكل مؤقت، عقب رحيل مدرب المنتخب السابق سام أولاردايس في أيلول/ سبتمبر الماضي. وقال ساوثغيت: «لقد استمتعت بالعمل مع اللاعبين خلال المباريات الأربع الماضية، وأعتقد أن هناك إمكانات هائلة». وأوضح: «لدي تصميم على بذل كل ما أملك من جهد لمنح البلاد منتخبا قويا ومتطورا يفتخر به، بإمكانه أن يقدم المتعة للجماهير». وأضاف «بالنسبة لي، سأبدأ العمل الجاد من الآن».

وقرر الاتحاد تصعيد ساوثغيت مدرب منتخب انكلترا للشباب ليتولى تدريب المنتخب الأول بصورة مؤقتة عقب إقالة أولاردايس. وقاد ساوثغيت المنتخب الانكليزي للتربع على صدارة المجموعة السادسة لتصفيات المونديال، عقب فوزه على مالطا واسكتلندا وتعادله مع سلوفينيا، فيما تعادل مع أسبانيا وديا. وساهم الأداء الراقي الذي قدمه المنتخب تحت قيادة ساوثغيت في حصوله على الدعم اللازم من اللجنة المكلفة لاختيار المدرب الجديد التابعة للاتحاد، والتي تكونت من الثلاثي مارتن غلين الرئيس التنفيذي للاتحاد، ودان آشوورث المدير التقني وغريغ كلارك رئيس الاتحاد، حيث وافقت بإجماع أعضائها على أنه الرجل المناسب لهذا المنصب. وقال غلين: «قدم أداء جيدا للغاية خلال اللقاءات الأربعة التي تولى خلالها تدريب الفريق مؤقتا بشكل أثار إعجابنا جميعا خلال عملنا لاختيار المدرب الجديد للمنتخب». وشارك ساوثغيت في 57 مباراة دولية، حينما كان لاعبا في صفوف المنتخب في بطولتين لكأس العالم ومثلهما في كأس الأمم الأوروبية. وبدأ ساوثغيت مسيرته التدريبية مع ميدلزبره الانكليزي، الذي دربه ثلاثة مواسم، حيث هبط الفريق تحت قيادته من الدوري الممتاز إلى الدرجة الأولى عام 2009. والتحق ساوثغيت للعمل في الاتحاد، حيث عين رئيسا للجنة التنمية التابعة للاتحاد لمدة عامين، قبل أن يتولى تدريب منتخب انكلترا للشباب (تحت 21 عاما) عام 2013. وستكون مواجهة ألمانيا الودية في 22 آذار/ مارس المقبل، أول مباراة يخوضها المنتخب الانكليزي تحت قيادة ساوثغيت، بعد تعيينه بشكل دائم، قبل أربعة أيام من مواجهة ليتوانيا في تصفيات المونديال.