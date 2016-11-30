﻿لاعبو الأرجنتين يحظون باستقبال الأبطال

بوينس ايرس – رويترز: حظى الفريق الأرجنتيني الفائز بكأس ديفيز للتنس باستقبال الأبطال عند عودته إلى بوينس ايرس بعد فوزه 3-2 على كرواتيا لينال اللقب للمرة الأولى.

وقاد خوان مارتن ديل بوترو بطل امريكا المفتوحة 2009 والمبتلي بالإصابات، عودة مذهلة للفريق أمام البلد المضيف وأسعد الجماهير الأرجنتينية، وبينهم دييغو مارادونا الذي حضر النهائي في زغرب. وقال ديل بوترو: «حققت إنجازات في مسيرتي غمرتني بالفخر وأحلامي أصبحت حقيقة لكن هذه الكأس رائعة. سأخلد للنوم بعمق.» وحصد ديل بوترو الذي تأثرت مسيرته بعدة إصابات في المعصم، الميدالية الفضية في اولمبياد ريو، ورغم الألم وكسر في أحد الأصابع حول تأخره بمجموعتين إلى فوز ليمنح بلاده التعادل مع كرواتيا يوم الأحد. وأكمل فيدريكو ديلبونيس عودة مذهلة بالفوز بثلاث مجموعات متتالية على ايفو كارلوفيتش في آخر مباراة. واحتفلت الجماهير الأرجنتينية بفريقها الذي جال شوارع العاصمة في حافلة مفتوحة بقيادة المدرب دانييل اورسانيك.