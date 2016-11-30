﻿فورمولا ــ 1: رؤساء الفرق يختارون هاميلتون أفضل سائق… وروزبرغ الثالث

لندن – رويترز: اختار رؤساء فرق فورمولا-1 لويس هاميلتون أفضل سائق في الرياضة رغم خسارة البريطاني للقبه لزميله في مرسيدس نيكو روزبرغ، في استفتاء سنوي لمجلة «أوتو سبورت».

وحل الألماني روزبرغ الذي فاز بلقبه الأول في بطولة العالم بعد نهائي مثير في أبوظبي الأحد الماضي ثالثا في تصويت سري وراء الهولندي الواعد ماكس فرستابن سائق رد بول البالغ 19 عاما. وجاء الاسترالي دانييل ريكاردو سائق رد بول الآخر رابعا. وفاز هاميلتون بعشرة من 21 سباقا هذا الموسم. وهي المرة الأولى التي يحقق فيها سائق الانتصار في أكثر من سبعة سباقات ولا يتوج باللقب. وفاز روزبرغ بتسعة سباقات. وانطلق بطل العالم ثلاث مرات من مركز أول المنطلقين 12 مرة لكنه خسر بفارق خمس نقاط عن روزبرغ الذي استمتع بسيارة اكثر كفاءة وكان يصعد دائما على منصة التتويج.