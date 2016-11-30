﻿إينيس هيل تنال ذهبية السباعي لبطولة العالم 2011

زوريخ – رويترز: تقرر تجريد الروسية تاتيانا تشيرنوفا متنافسة السباعي من لقب العالم 2011 لمخالفة قواعد المنشطات ومن المقرر ان تنال البريطانية جيسيكا إينيس هيل الميدالية الذهبية بدلا منها.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية في بيان أن تحليل جواز السفر البيولوجي الخاص بتشيرنوفا أظهر وجود اثار منشطات في عينة الدم. وألغت المحكمة نتائج الروسية بين 15 أغسطس آب 2011 و22 يوليو/ تموز 2013 وتجريدها من لقب بطولة العالم الذي فازت به قبل خمس سنوات وكذلك البرونزية التي فازت بها في أولمبياد لندن 2012. وأنهت هيل، التي اعتزلت الشهر الماضي، بطولة العالم في 2011 في المركز الثاني خلف تشيرنوفا في دايغو وستتوج ببطولة العالم للمرة الثالثة بعدما فازت بالذهبية في 2009 و2015. كما أوقفت المحكمة تشيرنوفا لثلاث سنوات وثمانية أشهر اعتبارا من 5 فبراير/ شباط الماضي لكنها ذكرت أن عقوبة إيقاف تشيرنوفا لعامين من الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بداية من يوليو/ تموز 2013 سيتم خصمها من إجمالي العقوبة. كما تقرر إيقاف العدائتين الروسيتين ايكاترينا شارمينا وكريستينا اوغاروفا المتخصصتين في سباقات المسافات المتوسطة بعد تحليل جواز سفرهما البيولوجي. وذكرت المحكمة في بيان: «خلصنا إلى أن الرياضيات الثلاث خالفن قواعد مكافحة المنشطات… الخاصة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى بعد أن كشف فحص جوازات السفر البيولوجية الخاصة بهن عن وجود آثار منشطات في عينات الدماء الخاصة بهن.» وسيتم ايقاف شارمينا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2015 واوغاروفا لعامين اعتبارا من السابع من سبتمبر/ أيلول 2015.