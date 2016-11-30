﻿الدوري الإماراتي: الجزيرة يشدد الخناق على الوصل والنصر يسحق كلباء

دبي – د ب أ: شدد الجزيرة الخناق على النصر متصدر الدوري الإماراتي بفوزه الثمين 2/صفر على دبا الفجيرة في المرحلة التاسعة، والتي شهدت أيضا فوزا ساحقا 5/1 للنصر على مضيفه اتحاد كلباء وتعادل حتا مع الشباب سلبا.

واستغل الجزيرة التعادل السلبي بين الوصل والأهلي، وقلص الفارق مع الوصل المتصدر إلى نقطتين وتتبقى للجزيرة مباراة مؤجلة. ورفع رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطتين خلف الوصل ونقطتين أمام الشباب، فيما تجمد رصيد دبا الفجيرة عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف اتحاد كلباء. وأهدر علي مبخوت ركلة جزاء للجزيرة في الدقيقة 22 قبل أن يحرز زميله فارس جمعة هدفي الفريق في الدقيقتين 31 و73 .وشهد الوقت بدل الضائع للمباراة طرد إدريس فتوحي لاعب دبا الفجيرة. ولم يجد النصر صعوبة كبيرة في سحق مضيفه اتحاد كلباء ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويقفز للمركز السابع فيما تجمد رصيد كلباء عند خمس نقاط. وحسم النصر المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها طارق الحمادي وكيمبو إيكوكو وجوناثان بيترويبا في الدقائق العاشرة و22 و37 .وفي الشوط الثاني، سجل جوسيل فيريرا الهدف الوحيد لكلباء في الدقيقة 58 قبل أن يرد النصر بهدفين آخرين سجلهما مهند عبدالرحيم كرار وبيترويبا في الدقيقتين 70 و75 .وكان الشباب انفرد بالمركز الثاني بتعادله السلبي مع حتا قبل أن يتراجع للمركز الثالث بعد فوز الجزيرة. ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة فيما رفع حتا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن.