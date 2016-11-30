﻿الدوري المصري: جبر ينقذ الزمالك من كمين دجلة… وميدو يهاجم الاتحاد الكروي

القاهرة – د ب أ: أنقذ المدافع علي جبر فريق الزمالك من تلقي لطمة قوية لطموحاته في المنافسة على لقب الدوري المصري، وانتزع له التعادل 1/1 مع مضيفه وادي دجلة في المرحلة الثانية عشرة.

وحافظ الزمالك على سجله خاليا من الهزائم في المسابقة حتى الآن، ورفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس بفارق 11 نقطة عن منافسه التقليدي الأهلي حامل اللقب والمتصدر، وتتبقى للزمالك أربع مباريات مؤجلة. ورفع دجلة رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن بفارق الأهداف فقط أمام طلائع الجيش. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى سجل محمود علاء هدف التقدم لدجلة في الدقيقة 84 فيما سجل جبر هدف التعادل في الدقيقة 90 ليبدد آمال دجلة في الفوز الثمين.

ومن جهته، وجه أحمد حسام (ميدو) مدرب وادي دجلة انتقادات إلى لجنة الحكام والاتحاد المصري بسبب الأخطاء الي تسببت في تعادل فريقه أمام الزمالك. وقال: «إذا رغب اتحاد الكرة في منح بطولة الدوري إلى الأهلي والزمالك فعليه أن يقيم بطولة خاصة للفريقين فقط وليس أن يحدث هذا المنظر ويتم إلغاء هدف صحيح لوادي دجلة». وأضاف أن الهدف صحيح والنتيجة الطبيعية هي الفوز4/1 لدجلة، قائلا: «حرام يضيع مجهودنا بسبب أخطاء الحكام بهذا الشكل غير المسبوق». وأشار إلى أنه من أبناء نادي الزمالك وهو بيته الذي يعتز به، لكنه تعلم أن يحترم عمله دائما والفريق الذي يتولى تدريبه. وتابع بالحديث عن أن عصام الحضري حارس الفريق، هو من طلب الحصول على إجازة خلال الفترة الحالية. وقال إن الحضري هو أفضل حارس في مصر حاليا، ودائما يدعمه حتى قبل أن يتولى تدريب الفريق الدجلاوي. وأشار إلى أنه لا توجد أزمة مع الحضري كما ردد البعض خلال الفترة الحالية .