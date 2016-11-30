﻿انطلاق المسابقة القرآنية الأعلى جائزة في العالم (275 ألف دولار) في قطر

الدوحة – من أحمد يوسف: انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، الدورة الأولى من «أول الأوائل» الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، والتي تعد جائزتها الأكبر في تاريخ تلك المسابقات على مستوى العالم.

وتعد هذه المسابقة هي الأولى لأوائل المتوجين في المسابقات القرآنية الدولية في العالم وتستمر فعالياتها حتى السادس من الشهر الجاري بمشاركة 37 متنافسا حافظاً للكتاب الكريم من 21 دولة.

وافتتحت المنافسات في مقر مسرح قطر الوطني في الدوحة؛ بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري غيث بن مبارك الكواري، ورئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة، ولجنة التحكيم الدولية برئاسة الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية.

وفي تصريح صحافي، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري أن «تنظيم هذه المسابقة العالمية على أرض قطر يأتي انسجاما مع تفاني قطر وقيادتها في خدمة القرآن الكريم وتكريم أهله وتعزيز أواصر التعارف والتعاون على البر والتقوى بين الشباب المسلم.»

وأشار إلى أن «سمو المسابقة من سمو رسالة القرآن الكريم الخالدة».

وأضاف: «أننا اليوم فخورون بعد 22 عاما من أعمال هذه المسابقة المباركة أن تفتح دورتها الأولى في بعدها العالمي بمسابقة أول الأوائل المبتكرة والتي جمعت، ولأول مرة في تاريخ المسابقات القرآنية، أوائل المسابقات الدولية».

يشار إلى أن قيمة الجائزة الأولى لصاحب المركز الأول في هذه المسابقة المخصصة لأوائل المسابقات الدولية تبلغ مليون ريال قطري (قرابة 275 ألف دولار أمريكي)، وهي أكبر جائزة في تاريخ المسابقات القرآنية، فيما يحصل بقية المتنافسين على جوائز مالية تشجيعية.