﻿المكانس الكهربائية الحديثة تقوم بوظائف أخرى

برلين ـ د ب أ: لم تعد وظيفة المكانس الكهربائية الحديثة تقتصر على تنظيف الأرضية من القاذورات والأتربة .

وعلى سبيل المثال، تنظف مكنسة « إف سي 5 « من إنتاج كارشر الأرضية باستخدام بكرتين من الألياف الدقيقة تقومان بكشط الأوساخ بمحلول تنظيف ثم تشفطها على الفور.

وبعد ذلك، توضع المكنسة الكهربائية في حوض تنظيف حيث يتم شطف البكرتين أوتوماتيكيا. وبدءا من 2017، سوف تنظف هذه المكنسة التي تؤدي كل المهام منزلك مقابل نحو 260 دولارا.

ولدى شركة « روينتا « الألمانية طرازا مشابها في السوق يسمى « كلين آند ستيم « وهي مكنسة بدون كيس غبار ومنظف بالبخار في الوقت نفسه، ويكفي خزانها الذي تبلغ سعته 7ر0 لتر لتنظيف مساحة قدرها مئة متر مربع، ويمكن أن تصل قوة محركها إلى 1700 واط. ويبلغ سعرها نحو 393 دولارا.

ويمكن لمكنسة « أثليت برو بيرفورم « من شركة بوش الألمانية العمل بدون توصيلها بقابس كهربائي لمدة 60 دقيقة، وهي متوفرة بنحو 450 دولارا. وتبلغ تكلفة النموذج الأبيض منها الذي يضم سمات إضافية بما في ذلك شريط لحملها على الكتف نحو 480 دولارا.

وتبنت أخيرا شركة « ميله « الألمانية المكنسة الكهربائية التي لا تشتمل على كيس الغبار بموديلها « بليزارد إكس سي 1 « التي يتم الترويج لها على أنها الأكثر هدوءا من منافساتها وتقدم أربع مستويات مختلفة من الأداء.

وعرضت كل الطرز في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (آي إف ايه) الذي أقيم مؤخرا في برلين.