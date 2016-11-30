﻿خمسة قتلى بعد عاصفة ضربت ولايات أمريكية

واشنطن ـ الأناضول: لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء عاصفة، صاحبتها زوابع هوائية، ضربت ولايات أمريكية جنوبية الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في ولاية ألاباما، واثنان في ولاية تينّيسّي. ونقل موقع قناة abc الأمريكية، عن إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية، أن العاصفة ضربت كلاً من ألاباما، تينّيسّي، نيو أورليانز، ميسّيسّيبي، ولويزيانا، جنوبي الولايات المتحدة. يذكر أن إعصاراً قوياً، أطلق عليه اسم «ماثيو» ضرب منطقة الكاريبي وولايات أمريكية جنوبية، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، أودى بحياة 15 أمريكيًا على الأقل؛ حيث تسبب في فيضانات عارمة، بعد أن اجتاح سواحل ولايات فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا.