﻿أرخص قهوة في العالم تجدها في كولومبيا والبرازيل وفيتنام

برلين ـ د ب أ: موظفو المكاتب الذين يتوقون إلى كوب من الكابوتشينو بعد جلوسهم ساعات عدة على مكاتبهم يعيشون في نعيم في ريو دي جانيرو أو هانوي حيث يوجد فيهما بعض أرخص مشروب قهوة في العالم في المقاهي المنتشرة في كل مكان.

وفي ايطاليا أو أسبانيا هذا المشروب رخيص أيضا، لكن في الدنمارك أو سويسرا فإن كوبا من الإسبريسو مكلف، حسب مؤشر أسعار القهوة الذي أصدرته شركة « سيرفيس بارتنر وان «.

ويقارن المؤشر أسعار القهوة المقدمة في 75 مدينة في 36 دولة. وذهب الباحثون إلى حوالي خمسة مقاه في كل مدينة ما بين أيلول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر 2016 .

ولاحتساء أرخص قهوة في العالم، يوجه المؤشر المسافرين إلى العاصمة الكولومبية بوجوتا حيث يمكنك فيها احتساء كوب من القهوة مقابل 64ر1 دولار في حانة.

وينصح بالذهاب إلى إشبيليه في أسبانيا للحصول على أرخص جرعة من الكافيين في أوروبا حيث تكلف القهوة 68ر1 دولار في المتوسط في حانة. وتعد القهوة في كوبنهاجن أغلى أربع مرات تقريبا حيث تكلف 53ر6 دولار. وفي باريس المعروف عنها غلاء الأسعار سوف يطلب النادل 83ر4 يورو.

ووجد الباحثون أن ريو دي جانيرو في البرازيل تقدم أرخص خيارات القهوة حيث يبلغ سعر كوب القهوة 02ر1 دولار.

وتعد العاصمة الفيتنامية هانوي من المدن المشهورة برخص القهوة في آسيا حيث يبلغ سعر كوب معتبر من القهوة 21ر2 دولار.