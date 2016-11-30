﻿مواليد الهند الإناث… في تراجع مستمر

نيودلهي ـ د ب أ: أظهرت بيانات الإحصاء السكاني في الهند استمرار الانخفاض في عدد المواليد الإناث مقارنة بالذكور، وذلك رغم الحملات على مستوى الدولة لتعزيز مستويات المواليد الإناث.

وحسب أحدث التقارير على الموقع الإلكتروني لتعداد سكان الهند، فإن عام 2014 قد شهد ولادة 887 أنثى مقابل كل ألف ذكر.

وأظهرت البيانات استمرار التراجع في عدد المواليد الإناث مقارنة بالذكور منذ عام 2011، حيث تم تسجيل ولادة 909 إناث مقابل كل ألف مولود من الذكور، ووصلت النسبة إلى 898 مولودة أنثى أمام كل ألف مولود من الذكور في عام 2013 .

وتقل نسبة المواليد الإناث كثــــيرا في الهند عن المعدل العالمي، والذي وصـــــل إلى 934 مولــــودة أنثى مقابل كل ألف مولود من الذكور في عام 2014 ، حسب «وورلد فاكــــت بوك» (كتاب حقائق العالم) الذي تصدره وكالة الاستخبارات الأمريكية «سي.آي.إيه» .

وأعرب قادة الهند منذ أعوام ماضية عن المخاوف إزاء «التراجع المزعج» في أعداد المواليد من الإناث، حيث تراجعت النسبة من 962 أنثى مقابل كل ألف مولود ذكر في عام 1981 إلى 927 أنثى مقابل كل ألف مولود ذكر عام 2001 .

وأطلقت الحكومات المتعاقبة في الهند حملات ضد قتل الأجنة الإناث، وهو السبب الرئيسي وراء تراجع نسبة المواليد الإناث في الدولة. ولكن رغم القوانين التي تمنع تحديد جنس الجنين، يشيع قتل الأجنة الإناث في الهند.