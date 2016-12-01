ترامب يعرض مساعدة باكستان ويصف نواز شريف بالشخص الرائع

إسلام أباد- رويترز- عرض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المساعدة في حل مشكلات باكستان وأشاد برئيس الوزراء نواز شريف ووصفه بأنه “رجل رائع″ في أول اتصال بين الرجلين.

وتوترت العلاقات بين الحليفين التاريخيين في المنطقة إسلام أباد وواشنطن في السنوات الأخيرة بسبب اتهام الولايات المتحدة لباكستان بإيواء متشددين إسلاميين وهو اتهام نفته باكستان.

وقال مكتب شريف في وقت متأخر الأربعاء إن رئيس الوزراء الباكستاني اتصل بترامب لتهنئته على فوزه بالرئاسة.

وأكد فريق ترامب أن الرجلين تحدثا وأصدر بيانا مقتضبا.

وقال بيان صادر عن مكتب شريف “قال الرئيس ترامب لرئيس الوزراء نواز شريف إن لديك سمعة جيدة جدا. أنت شخص رائع . أنت تقوم بعمل مذهل واضح في كل شيء”.

وأضاف البيان نقلا عن ترامب “أنا مستعد للقيام بأي دور تريد مني القيام به لمعالجة المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها. سيكون شرفا وسأفعل ذلك شخصيا”.

ولم يسهب مكتب رئيس الوزراء بشأن طبيعة المشكلات التي عرض ترامب حلها.

وقال مكتب ترامب إن الزعيمين أجريا “محادثات بناءة بشأن كيفية إقامة شراكة عمل قوية بين الولايات المتحدة وباكستان في المستقبل”.

وأضاف البيان “الرئيس المنتخب ترامب أوضح أيضا أنه يتطلع إلى علاقة شخصية دائمة وقوية مع رئيس الوزراء شريف”.