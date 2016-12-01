كولومبيا تكرم نادي تشابيكونسي البرازيلي بعد فاجعة مقتل لاعبيه في كارثة جوية

ميديين- د ب أ- احتشد ما يزيد عن 50 ألف كولومبي في مدينة ميديين الكولومبية الأربعاء من أجل تكريم نادي تشابيكوينسي البرازيلي، الذي فقد فريقه الأول لكرة القدم في حادثة جوية يوم الاثنين الماضي.

ووقعت الحادثة المذكورة، التي أسفرت عن مقتل 71 شخصا في منطقة جبلية تسمى “سيرو جوردو” يصل ارتفاعها إلى ثلاثة ألف متر، وتقع في مقاطعة يونيون، على بعد 38 كيلومترا جنوبي مدينة ميديين، و36 كيلومترا عن مطار خوسيه ماريا كوردوبا ريونيجرو، الذي كانت تقصده الطائرة.

وحمل المشاركون في تكريم الفريق البرازيلي، داخل ملعب “اتاناسيو جيارادوت”، الذي كان من المقرر أن يستقبل مساء الأربعاء مباراة نهائي بطولة كأس سودامريكانا بين تشابيكوينسي وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي، الورود وقمصانا باللون الأبيض، كما أشعلوا الشموع وأدوا الصلوات.

وقبل بداية حفل التكريم، أطلق مجلس مدينة ميديين 71 حمامة بيضاء رمزوا إلى الضحايا الـ 71، الذين لقوا حتفهم على متن الطائرة المنكوبة، التي كانت تقل 22 لاعبا و24 شخصا آخرين من الجهاز الفني للفريق والركاب و22 صحفيا، بالإضافة إلى تسعة أفراد من الطاقم.

وألقى القنصل البرازيلي، خوسيه سيرا، كلمة خلال الحفل شكر من خلالها السلطات الكولومبية وأكد أن كولومبيا شقيقة حقيقية لبلاده.

وأضاف: “في هذه اللحظات المفعمة بالحزن فإن الدعم، الذي نلمسه في كل واحد منكم، يمثل عزاء كبيرا لنا، إنه قبس من النور وسط الظلام”.

واستطرد سيرا قائلا: “ليس من قبيل المصادفة أن تكون ألوان الفريقين هي الأخضر والأبيض، الأمل والسلام، بعيدا عن المأساة، كل الشكر لكولومبيا”.