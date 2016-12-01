تنظيم الدولة قتل 15 طفلاً قنصاً أثناء محاولتهم النزوح من الموصل

بغداد- د ب أ – أفاد مصدر أمني عراقي الخميس بأن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قتل 15 طفلاً “قنصاً” أثناء محاولتهم النزوح مع أهاليهم تجاه القوات الأمنية في مدينة الموصل.

ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن المصدر القول إن “عصابات داعش الإرهابية تقوم بقتل الأطفال النازحين مع أهلهم من مدينة الموصل”، مبيناً أن “قناصي التنظيم عمدوا إلى قتل 15 طفلا من أهالي النازحين من الموصل كانوا متوجهين إلى القوات الأمنية”.

وأوضح أن التنظيم “يستخدم أبشع أساليب القتل بحق أهالي الموصل النازحين لمنعهم من الخروج من المدينة بهدف استخدامهم كدروع بشرية والاحتماء بهم بعد انهياره وعدم قدرته على مواجهة القوات الأمنية”.