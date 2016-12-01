مقتل سائح فرنسي بطعنات سكين في استراليا

سيدني- أ ف ب- اعلنت الشرطة الاسترالية الخميس مقتل سائح فرنسي كان يسافر مع زوجته في وسط البلاد بطعنات سكين لاسباب مجهولة، موضحة انها اوقفت مشتبها به.

وكان الزوجان توقفا في استراحة على الطريق السريع ستيورات هايواي الذي يربط بين داروين على الساحل الشمالي للبلاد وبورت اوغستا في الجنوب.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بعد ظهر الاربعاء على بعد ساعة عن بلدة اليس سبرينغز في مقاطعة الاراضي الشمالية.

وصرح المسؤول في الشرطة ترافيس وورست كان “السائحان الفرنسيان وهما رجل وزوجته، على ما يبدو في استراحة تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا جنوب بلدة ايلرون رودهاوس عندما اقترب منهما مجهول”.

واضاف ان “الرجل قام على ما يبدو بطعن السائح في رقبته في هجوم لا مبرر له وقتل السائح على الفور”.

وتابع ان المعتدي فر بعد ذلك باتجاه الشمال قبل ان تتمكن الشرطة من توقيف سيارته. وقد هرب الى الاحراج جريا لكن الشرطة تمكنت من اعتقاله.

ونقلت زوجة السائح التي اصيبت بصدمة الى مستشفى في اليس سبرينغز.