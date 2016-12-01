الكرملين: أردوغان شرح تصريحاته بشأن سوريا لبوتين

موسكو- رويترز- نقلت وكالة الإعلام الروسية الخميس عن يوري أوشاكوف المسؤول بالكرملين قوله إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شرح تصريحاته بشأن خطة إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان أردوغان قد قال هذا الأسبوع إن قواته توجد في سوريا من أجل إسقاط الأسد وهو تصريح فاجأ موسكو. ولم يخض أوشاكوف في تفاصيل ما طرحه أردوغان في المكالمة.

وقال الكرملين في وقت متأخر الأربعاء إن بوتين وأردوغان تحدثا هاتفيا وناقشا قضايا تتعلق بسوريا لا سيما الوضع في مدينة حلب.