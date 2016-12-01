شمس البارودي في أول تصريح لها منذ الاعتزال: الشيخ الشعراوي قال لي ادعي لي يا بنتي

القاهرة ـ خرجت الفنانة شمس البارودي عن صمتها وقالت في حوار لصحيفة “اليوم السابع″ المصرية لقد نسيت التمثيل تمامًا، ولن أعود إليه نهائيا وكذلك لن أظهر أبدا في أي برامج على القنوات الفضائية، وإن كنت أريد الظهور كنت فعلتها من زمان، فهناك قنوات كثيرة جدا عرضت علىّ أموالاً ضخمة مقابل الظهور على الشاشة والحديث في برامجهم، لكني أيضا ثابتة على موقفي، وذاك منذ يوم اعتزالى فى منتصف الثمانينات وفي عز المجد والشهرة قررت ألّا أعود، وقلت لزوجي حسن يوسف متجبش لي سيرة التمثيل، وأنا في قمة سعادتي مع زوجي وإبنائي وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا”.

وأكدت البارودي أنها لم تمنع ابنها عمر حسن يوسف وزوجها من التمثيل، أو تجسيد أى دور ولم تفرض عليهما شيئا بخصوص مسألة الفن نهائيا، وللحق حسن لم يجبرني على أي شىء بخصوص تركي مجال التمثيل، بل ظل دائما بجواري وداعما لي بكل ما استطاع من قوة، كان يقول لي افعلي ما تشائين، واللي يريحك هعمله، وتم إطلاق شائعات علىّ وزوجي.

وأضافت أنها لم تقابل الشيخ الشعراوي إلا مرة واحدة قبل وفاته مباشرة، عندما علمت أنه مريض وذهبت له مع زوجها حسن يوسف، وتحكي عن هذا اللقاء: “ذهبت للشيخ الشعراوي وبمجرد أن رأيته قال لي: شمس ادعيلي يا بنتي قلت له: يا مولانا احنا اللي محتاجين دعواتك»، فرد قائلاً: ادعي لي يا بنتي أنت متعرفيش قيمة التائبين عند الله وهذه المرة الوحيدة التي رأيته فيها، وبشأن التزامي فأنا التزمت بنفسي على يد الله سبحانه وتعالى عندما ذهبت لأداء العمرة وشاء ربي لي بالالتزام”.