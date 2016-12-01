أكبر شركة تبغ في العالم ستتوقف عن بيع السجائر

لندن ـ ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، الأربعاء، أنّ شركة التبغ الدولية الأكبر في العالم فيليب موريس إنترناشونال قد تتوقف في نهاية المطاف عن بيع السجائر.

وقال أندريه كالانتزوبولوس الرئيس التنفيذي للشركة إن التوقف عن بيع السجائر يأتي مع تدشين منتجها البديل آي.كيو.أو.إس في السوق البريطانية.

وقال كالانتزوبولوس “أعتقد أنه ستأتي اللحظة التي أقول فيها إن لدينا استهلاكاً كافياً من تلك المنتجات البديلة… للبدء في وضع تصور -بالتعاون مع الحكومة- لوقف السجائر تدريجياً” مضيفاً: “آمل أن تأتي هذه اللحظة قريباً”.

وجرى طرح آي.كيو.أو.إس للبيع بالفعل في أكثر من عشر أسواق، من بينها اليابان وسويسرا وإيطاليا، وهو منتج يعمل على تسخين التبغ بالقدر الكافي لتوليد البخار دون إحراقه. وتعتقد الشركة أن ذلك يجعله أقل ضرراً بكثير من السجائر.