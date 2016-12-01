فتاة مُصابة بهلوسة … تلتقط 200 سيلفي يومياً وتقول أنها قبيحة

لندن ـ تعاني الفتاة “آلانا بيينسا” من اضطراب التشوه الجسدي، والذي يجعلها تشعر بأنها قبيحة في كل مرة تلتقط صورة لنفسها، حيث تقوم هذه الفتاة بالتقاط 200 صورة سيلفي، ثم تحذفها جميعها، لأنها ببساطة تعتقد أنها قبيحة.

وتعاني آلانا من هذا الاضطراب، الذي يسبب لها هلوسة أن لديها بعض العيوب في المظهر، بالرغم من أنها شابة جميلة، لكنها ترى خلاف ما يراه الآخرون عندما تنظر إلى المرآة.

تقول آلانا ذات العشرين عاماً، لـ “بي بي سي”: “أعتقد أنه من القسوة أن يرى الآخرون وجهي هذا، مشيرة إلى أن: أرى الكثير والكثير من العلامات على وجهي، رغم أن أمي تقول إنها لا ترى شيئاً”.

وتكمل:”أرى جلدي تغطِّيه البقع والحفر، وأرى أنفي معوجّاً وكبيراً وبارزاً للغاية، كما أن عينيَّ صغيرتان جداً”.

وعندما تزداد حالتها سوءاً، فإنها تنظر إلى نفسها في المرآة مرات ومرات، محاولةً إخفاء العيوب التي تعتقد أنها تراها.