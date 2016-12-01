تشيلسي يخوض التحدي الأصعب أمام مانشستر سيتي

لندن ـ ستتعرض انتفاضة تشيلسي بقيادة المدرب انطونيو كونتي لاختبار آخر عندما يحل متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضيفا على مانشستر سيتي بعد الانتصار في سبع مباريات متتالية.

نقطة واحدة فقط تفصل بين الفريقين حيث يملك تشيلسي 31 نقطة مقابل 30 لسيتي لكن تأثير كونتي في ستامفورد بريدج يبدو أكبر من تأثير نظيره بيب جوارديولا في سيتي.

ويملك تشيلسي 17 نقطة أكثر مما كان يملكه في نفس المرحلة من الموسم الماضي في الأيام الأخيرة لجوزيه مورينيو بينما يتفوق جوارديولا بفارق أربع نقاط بعد 13 مباراة عن سلفه مانويل بليجريني.

والهدف الذي سجله توتنهام هوتسبير في الخسارة 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج كان الأول في شباك تشيلسي في آخر سبع مباريات ما يدل على أن خطة كونتي 3-4-3 أتت ثمارها.

مان سيتي الذي بدأ الموسم بشكل رائع لكن تراجع في الفترة الماضية حقق فوزين صعبين على كريستال بالاس وبيرنلي وتقبل جوارديولا المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ وجود تشيلسي على القمة.

وقال “سنواجه الفريق الأفضل في الدوري الممتاز حاليا. الفريق قدم أداء مذهلا في الخمس أو الست جولات الماضية.”

وأضاف “سنحاول اكتشاف أسراره وما نحتاجه للفوز عليه وسنستعد بأفضل طريقة ممكنة”.

وقال راي ويلكينز اللاعب والمدرب السابق لتشيلسي إن تقدم فريقه القديم سيكون أوضح في هذه المباراة.

وتابع لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: “أعتقد أن هذا سيوضح لكونتي مدى نجاعة اللعب بثلاثة لاعبين في الدفاع في مواجهة الفرق الكبيرة”.

ولا يحتاج تشيلسي لمن يذكره بمصدر التهديد الرئيسي في مانشستر سيتي بعدما هز سيرجيو أجويرو شباك الفريق اللندني أربع مرات في الموسم الماضي من بينها ثلاثة أهداف على ملعب ستامفورد بريدج وأحرز عشرة أهداف هذا الموسم.

كما استعاد دييجو كوستا مهاجم تشيلسي المستوى الذي كان يقدمه قبل موسمين وسجل عشرة أهداف أيضا.

وسينتظر ليفربول صاحب المركز الثاني (30 نقطة) إلى يوم الأحد للخروج لمواجهة بورنموث ليحاول الحفاظ على سجله خاليا من الهزيمة في الدوري للمباراة 12.

وسيخوض أرسنال الذي يحتل المركز الرابع (28 نقطة) مباراة صعبة خارج أرضه ضد وست هام يونايتد يوم السبت حيث ستكون تصرفات الجماهير تحت المجهر بعد الأحداث المؤسفة في استاد النادي اللندني خلال مباراة تشيلسي.

وسيأمل توتنهام الذي سقط للمرة الأولى هذا الموسم عندما خسر أمام تشيلسي في العودة إلى طريق الانتصارات عندما يستضيف سوانزي سيتي المتعثر، وسيخرج مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس لمواجهة إيفرتون.