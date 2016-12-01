زيدان فخور بنجله إنزو ويتحدث عن مستقبل أوديجارد

لندن ـ عبر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن فرحته بنجله إنزو الذي سجل هدفا لفريقه في مرمى ليونيسا ضمن كأس إسبانيا في المباراة التي انتهت بفوز الملكي 6-1.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أنا فخور بأداء ولدي إنزو كأب وكمدرب، كما أني فخور بالفريق بأكمله وطريقة لعبه.

وعن مستقبل اللاعب ماريانو دياز الذي سجل ثلاثية في مباراة الأمس، وزميله النرويجي مارتن أوديجارد مع الفريق الملكي قال زيدان: “أهداف ماريانو رائعة، والفكرة كانت بإعطائه المزيد من الدقائق للعب وقلت له لابد أن تبقى معنا أثناء استعداداتنا للموسم الجديد”.

وتابع: “بالنسبة لأوديجارد، لا أعرف ما الذي سيحدث معه، نرى ما يمكن أن يحدث خلال الانتقالات الشتوية، إنه في الـ 18 من العمر، لديه شخصية عظيمة، إنه لاعب مميز.

وتحدث زيدان عن اللاعب كاسيميرو وقال: إنه جاهز للعب 90 دقيقة، لقد كان من المهم له لعب المباراة كاملة، وذلك لاكتساب الجاهزية في مباراة كامب نو يوم السبت المقبل، لقد كان قويا جدا بعد شهرين من الغياب عن الملاعب.