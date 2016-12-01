لافروف: أوباما “تعمد تدمير” العلاقات الأمريكية الروسية

روما- د ب أ- اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة صحفية نشرت الخميس الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما “بتعمد تدمير” العلاقات مع روسيا، وأعرب عن استعداد بلاده للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال لافروف لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”، قبيل زيارته لروما للمشاركة في مؤتمر لدول البحر المتوسط: “نثق في أن الإدارة (الأمريكية) الجديدة لن ترغب في تكرار أخطاء الإدارة المنتهية ولايتها، التي دمرت عن عمد العلاقات الروسية الأمريكية”.

وأضاف: “نأمل في أن يقوم فريق السياسة الخارجية التابع للرئيس الجديد باتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه… نحتاج إلى جهود جادة من الجانبين للتغلب على التداعيات المدمرة لسياسات إدارة أوباما المعادية لروسيا”.

ونفى لافروف تدخل روسيا في الحملة الرئاسية الأمريكية ودافع عن دور موسكو في دعم الرئيس السوري بشار الأسد.