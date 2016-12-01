قوات سوريا الديمقراطية: مقتل أمريكي وألماني جراء قصف تركي

اسطنبول- د ب أ- أفاد بيان لتحالف عسكري كردي سوري الخميس بأن قصفا جويا تركيا في سوريا قد أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين أحدهما من الولايات المتحدة والآخر من ألمانيا، وهما ينتميان لجماعة متحالفة مع الميليشيا الكردية الرئيسية في سوريا.

ولقي المسلحان حتفهما بالقرب من مدينة مينبيج شمالي سوريا، والتي انتزع الأكراد، بمساعدة حلفاء عرب وبدعم من غارات جوية أمريكية، السيطرة عليها من أيدي تنظيم داعش بعد معارك طويلة.

وتعارض تركيا تواجد “قوات سوريا الديمقراطية”، وهو تحالف يهيمن عليه الأكراد، بالقرب من مينبيج. وترغب أنقرة في أن تسيطر مجموعاتها المسلحة في سوريا على المنطقة.

وتحالفت الولايات المتحدة مع الميليشيا الكردية الرئيسية في سوريا منذ أكثر من عامين. كما تجذب الميليشيا عددا من المقاتلين الغربيين، ومن بينهم الكثير من اليساريين وآخرون يرغبون في قتال داعش.

وتعارض تركيا “وحدات حماية الشعب الكردية”، وتقول إنها على صلة بالمتمردين على أرضها.