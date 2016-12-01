السعودية تتهم جهات خارجية بمحاولة تعطيل مواقع إلكترونية لعدة منشآت حكومية

الرياض- د ب أ- اتهمت المملكة العربية السعودية الخميس جهات خارجية، لم تسمها، بمحاولة تعطيل جميع الخوادم والأجهزة لعدة منشآت حكومية بهدف الاستيلاء على معلومات الدخول للنظام لتعطيل بيانات المستخدم.

وقالت مركز الأمن الإلكتروني، في بيان له الخميس، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) إن “المؤشرات تشير إلى أن مصدر هذا الهجوم الإلكتروني هو من خارج المملكة، دون الكشف عنها، ضمن عدة هجمات إلكترونية مستمرة تستهدف الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية”.

وكانت مواقع إعلامية إيرانية ذكرت في شهر أيار/ مايو الماضي أن قراصنة إيرانيين نجحوا في اختراق مواقع سعودية رسمية ومن بينها موقع الهيئة العامة للإحصاء، وقد سبق لقراصنة مرتبطين بإيران أن نجحوا في وقت سابق من هذا العام أيضا في تعطيل مواقع إلكترونية لمؤسسات إعلامية سعودية.

وقال البيان السعودي الصادر الخميس إن مركز الأمن الإلكتروني رصد هجمة إلكترونية منظمة على عدة جهات حكومية ومنشآت حيوية، حيث تهدف إلى تعطيل جميع الخوادم والأجهزة للمنشأة بحيث يؤثر ذلك على جميع الخدمات المقدمة من تلك المنشأة ويقوم المهاجم بالاستيلاء على معلومات الدخول للنظام ثم زرع برمجية خبيثة لتعطيل بيانات المستخدم.

وأعلن البيان أن “الهجوم استهدف عدة قطاعات منها الحكومية وقطاع النقل وجهات أخرى”.