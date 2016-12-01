أردوغان: العملية التركية في سوريا لا تستهدف إلا التنظيمات الإرهابية وعلى أوروبا أن تظهر لنا حسن نواياها

اسطنبول- أنقرة- رويترز- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن العملية العسكرية التي تجريها تركيا دعما لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا لا تستهدف أي بلد أو شخص وإنما تستهدف التنظيمات الإرهابية.

وجاءت تصريحاته التي أدلى بها في قصر الرئاسة بعدما قال هذا الأسبوع إن القوات التركية موجودة في سوريا “لإنهاء حكم الأسد الوحشي”.

ومن جانب آخر، قال الرئيس التركي الخميس إنه عندما يفي الاتحاد الأوروبي بتعهداته إزاء تحرير تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك وبشأن المساعدات الإنسانية وفتح صفحة جديدة في محادثات أنقرة للانضمام إليه ستظهر تركيا أيضا حسن نواياها.

وأضاف أردوغان الذي كان يتحدث أمام مجموعة من حكام الأقاليم في القصر الرئاسي بالعاصمة أن طاقة تركيا نفدت ولم تعد قادرة على “مطاردة” أوروبا.

وقال إن أنقرة لديها رغبة في استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية مع روسيا وإيران والصين ودول وسط آسيا على “أعلى مستوى” لكنه أضاف أنه لا يرى أن إقامة علاقات جيدة مع الشرق بديل للعلاقات مع الغرب أو العكس.